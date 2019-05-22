Журнал Ring оновив свій рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії.

Журнал The Ring оновив свій рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії. Перше місце у ньому продовжує утримувати чемпіон світу за версіями WBA Super та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко.

Друге місце у рейтингу посів чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд, а замикає топ-3 чемпіон у середній вазі за версіями WBC, WBA Super та IBF Сауль Альварес.

Читайте: Нокаут Ломаченка визнали найкращим у світі за підсумками квітня

У топ-10 входить також і володар поясів IBF, WBO та WBC у важкій вазі Олександр Усик, який посідає п’яту сходинку.

Топ-10 рейтингу The Ring:

Василь Ломаченко (Україна, легка вага) Теренс Кроуфорд (США, напівсередня вага) Сауль Альварес (Мексика, середня вага) Наоя Іноуе (Японія, друга найлегша вага) Олександр Усик (Україна, важка вага) Еррол Спенс (США, напівсередня вага) Геннадій Головкін (Казахстан, середня вага) Хуан Франсиско Естрада (Мексика, найлегша вага) Майкі Гарсія (США, легка вага) Донні Ньетес (Філіппіни, друга найлегша вага)

Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко проведе бій за пояс WBC проти британця Люка Кемпбелла.

Джерело: The Ring