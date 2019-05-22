Журнал Ring оновив свій рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії.
Журнал The Ring оновив свій рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії. Перше місце у ньому продовжує утримувати чемпіон світу за версіями WBA Super та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко.
Друге місце у рейтингу посів чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд, а замикає топ-3 чемпіон у середній вазі за версіями WBC, WBA Super та IBF Сауль Альварес.
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У топ-10 входить також і володар поясів IBF, WBO та WBC у важкій вазі Олександр Усик, який посідає п’яту сходинку.
Топ-10 рейтингу The Ring:
- Василь Ломаченко (Україна, легка вага)
- Теренс Кроуфорд (США, напівсередня вага)
- Сауль Альварес (Мексика, середня вага)
- Наоя Іноуе (Японія, друга найлегша вага)
- Олександр Усик (Україна, важка вага)
- Еррол Спенс (США, напівсередня вага)
- Геннадій Головкін (Казахстан, середня вага)
- Хуан Франсиско Естрада (Мексика, найлегша вага)
- Майкі Гарсія (США, легка вага)
- Донні Ньетес (Філіппіни, друга найлегша вага)
Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко проведе бій за пояс WBC проти британця Люка Кемпбелла.
Джерело: The Ring