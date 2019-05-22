PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Ломаченко залишається найкращим боксером світу у рейтингу The Ring

Журнал Ring оновив свій рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії.

Василь Ломаченко

Журнал The Ring оновив свій рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії. Перше місце у ньому продовжує утримувати чемпіон світу за версіями WBA Super та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко.

Друге місце у рейтингу посів чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд, а замикає топ-3 чемпіон у середній вазі за версіями WBC, WBA Super та IBF Сауль Альварес.

Читайте: Нокаут Ломаченка визнали найкращим у світі за підсумками квітня

У топ-10 входить також і володар поясів IBF, WBO та WBC у важкій вазі Олександр Усик, який посідає п’яту сходинку.

Топ-10 рейтингу The Ring:

  1. Василь Ломаченко (Україна, легка вага)
  2.  Теренс Кроуфорд (США, напівсередня вага)
  3. Сауль Альварес (Мексика, середня вага)
  4. Наоя Іноуе (Японія, друга найлегша вага)
  5. Олександр Усик (Україна, важка вага)
  6. Еррол Спенс (США, напівсередня вага)
  7. Геннадій Головкін (Казахстан, середня вага)
  8. Хуан Франсиско Естрада (Мексика, найлегша вага)
  9. Майкі Гарсія (США, легка вага)
  10. Донні Ньетес (Філіппіни, друга найлегша вага)

Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко проведе бій за пояс WBC проти британця Люка Кемпбелла.

ДжерелоThe Ring

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У США боксери одночасно відправили один одного у нокдаун
Усик на Каннському кінофестивалі зустрівся з британським режисером
WBC офіційно призначив бій Ломаченка з Кемпбеллом
Бій Усик – Такам скасований
Іранській боксерці загрожує в’язниця за вихід на ринг без хіджабу
Нокаут Ломаченка визнали найкращим у світі за підсумками квітня
Володар поясу IBF розповів, коли буде готовий вийти проти Ломаченка
Берінчик переміг Аракаву і захистив титул WBO International
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка