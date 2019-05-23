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Арсенал та Челсі повернуть 6 тис. квитків на фінал Ліги Європи

Фіналісти Ліги Європи Арсенал та Челсі повернуть частину квоти на квитки.

Бакинский олимпийский стадион

Фіналісти Ліги Європи-2018/19 лондонські Арсенал та Челсі повернуть частину квоти на квитки через низький попит.

Всього у вільний продаж надійдуть ще 6 тис. квитків, оскільки каноніри та аристократи продали лише 3,5 тис. і 2 тис. квитків відповідно.

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Серед основних причин, через які фанати відмовляються їхати у Баку, називають високу вартість, обмежену кількість авіарейсів до азербайджанської столиці, тривалий час перельоту, проблеми з візами та пізній початок матчу.

Нині на фінал Ліги Європи продано 23 тис. квитків, при цьому стадіон вміщує майже 70 тис. глядачів. Фінал Ліги Європи відбудеться 29 травня.

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи-2018/19 зіграють лондонські клуби Арсенал та Челсі.

Джерело: The Times

Фото: Dreamstime

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