Пряму трансляцію фінального матчу Ліги Європи-2019/20 з футболу між Челсі та Арсеналом покаже телеканал Футбол 2.
У фінальному матчі Ліги Європи-2019 Челсі зустрінеться з Арсеналом. Матч пройде 29 травня в Баку на Олімпійському стадіоні.
Початок матчу о 22:00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.Читайте: Ліга Європи: календар та результати матчів Челсі — Арсенал: прогноз букмекерів на фінал Ліги Європи Арсенал та Челсі повернуть 6 тис. квитків на фінал Ліги Європи
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Челсі — Арсенал на Фактах ICTV.