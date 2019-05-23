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Де дивитися фінал Ліги Європи Челсі — Арсенал

Пряму трансляцію фінального матчу Ліги Європи-2019/20 з футболу між Челсі та Арсеналом покаже телеканал Футбол 2.

Арсенал Челси

У фінальному матчі Ліги Європи-2019 Челсі зустрінеться з Арсеналом. Матч пройде 29 травня в Баку на Олімпійському стадіоні.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Челсі — Арсенал на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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