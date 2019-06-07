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Факти / Спорт

Україна — Сербія: прогноз букмекерів на матч

Збірна України на стадіоні Львів-Арена зіграє проти збірної Сербії в рамках третього туру кваліфікаційного відбору на Євро-2020.

Украина Сербия

Збірна України у п’ятницю, 7 червня, проведе третій матч у відборі на Євро-2020 у групі В, в якому синьо-жовті вдома на стадіоні Львів-Арена у Львові зіграють проти збірної Сербії.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Младена Крстаіча. На перемогу збірної Сербії приймають ставки з коефіцієнтом 2.60. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 3.10. Нічийний результат зустрічі — 3.00.

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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Україна — Сербія. Початок о 21:45.

Фото

Фото: Getty Images

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