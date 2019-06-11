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Факти / Спорт

Історія триває. Ефектний проморолик Вімблдону

Організатори тенісного турніру Вімблдон презентували ефектне промо змагань.

Уимблдон фото турнира

Організатори найстарішого двотижневого турніру з тенісу Вімблдону презентували ефектне промо змагань.

Хвилинне відео містить кадри пам’ятних моментів змагань, які переплітаються з всесвітньою історією (перше підкорення Евересту Едмундом Хіларі, політ Амелії Ерхарт через океан, поява кольорового ТБ, падіння Берлінського муру та інші).

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Також Вімблдон згадав легендарних переможців, які тріумфували на турнірів у різні роки, серед яких Фред Перрі, Алтея Гібсон, Біллі Джин Кінг, Бйорн Борг, Борис Беккер, Штеффі Граф, Вінус Вільямс, Роджер Федерер, Новак Джокович та Серена Вільямс.

Історія триває — головний посил організаторів 133-го розіграшу Вімблдону.

Третій турнір серії Grand Slam в сезоні стартує 1 липня.

Раніше Roland Garros показав яскравий проморолик зі Світоліною.

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