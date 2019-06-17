Мауріціо Саррі, який був тренером футбольного клубу Челсі, офіційно перейшов в італійський Ювентус.

Мауріціо Саррі офіційно став головним тренером футбольного клубу Ювентус.

З ним уклали трирічний контракт до 30 червня 2022 року. Як повідомляють ЗМІ, за рік Мауріціо Саррі зароблятиме €6-7 млн.

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До слова, Саррі тренував Челсі один сезон. Під його керівництвом клуб виграв Лігу Європи, посів третє місце на чемпіонаті Англії і дійшов до фіналу Кубка англійської ліги.

На посту головного тренера Ювентуса він змінив Массіміліано Аллегрі, який тренував команду протягом п’яти років.

Нагадаємо, раніше Ювентус оголосив про відставку Аллегрі.

Джерело: JuventusFC