Екс-губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал заявив, що дев’ять членів МОК отримали хабарі під час вибору столиці Ігор-2016, серед них був українець Сергій Бубка.

Колишній губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал на судовому засіданні заявив, що серед дев’яти членів МОК, чиї голоси були куплені під час вибору столиці Олімпійських ігор 2016 року, був глава НОК України Сергій Бубка.

За словами Кабрала, про підкуп знали колишній президент Бразилії Луїс Ігнасіу Лула да Сілва та екс-мер міста Едуардо Паес.

Під час судового засідання Кабрал розповів, що у серпні 2009 року тодішній глава НОК Бразилії Карлос Артур Нузман познайомив його з президентом IAAF Ламіном Діаком. Нузман натякнув йому, що Діак зможе забезпечити Ріо “п’ять або шість голосів” в обмін на $1,5 млн.

Вибори столиці Олімпіади 2016 пройшли 2 жовтня 2009 року у Копенгагені на 121-й сесії МОК. У першому раунді голосування вибув американський Чикаго, але найбільше голосів набрав Мадрид. У другому — Токіо, а переміг Ріо-де-Жанейро. У заключному — Ріо-де-Жанейро обійшов Мадрид (66 голосів проти 32).

Олімпіада в Бразилії проходила з 5 до 21 серпня 2016 року і стала першими літніми Іграми в Південній Америці. Кабрал, який керував штатом з 2007 по 2014 рік, був затриманий в тому ж році у справі про розкрадання в нафтогазовій компанії Petrobras, а потім засуджений в цілому до 100 років в’язниці за корупцію.

Нагадаємо, в серпні 2018 року французьке видання Le Monde повідомило, що Бубка міг брати участь в корупційній схемі з купівлі голосів під час вибору столиці ОІ-2016. Бубка відразу заперечив всі обвинувачення.

Джерело: UOL

Фото: НОК