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Факти / Спорт

Скандал у Німеччині: капітан футбольного клубу прийшов на матч з неонацистами

Керівництво німецького клубу Хемніцер змушене було піти на радикальні міри через політичні погляди свого капітана.

ФК Хемницер

Керівництво німецького футбольного клубу Хемніцер, який виступає у третьому німецькому дивізіоні, розірвало контракт з капітаном команди Даніелем Франом.

Причиною такого рішення Хемніцера стала його поява на стадіоні разом з членами радикального ультраправого об’єднання Kaotic Chemnitz.

Інцидент стався під час матчу з Халлешером. Фран, який відновлювався після травми, вирішив підтримати свою команду у компанії неонацистів. Після цього контракт футболіста з клубом було розірвано.

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За Хемніцер Фран виступав з 2016 року. У березні 2019 року футболіст відсвяткував гол у футболці з написом Підтримуй місцевих хуліганів, яка була присвячена смерті лідера неонацистського об’єднання.

До речі, фанати зірвали матч чемпіонату Швейцарії і відібрали футболки у гравців.

ДжерелоSpoxChemnitzer FC

ФотоChemnitzer FC

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