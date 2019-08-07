PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Екс-фронтмен Oasis запропонував Пітеру Краучу зіграти на бас-гітарі у його групі

Екс-футболіст Ліверпуля та збірної Англії Пітер Крауч зізнався, що екс-фронтмен гурту Oasis Ліам Галлахер запропонував йому виступити наживо зі своїм гуртом.

Лиам Галлахер и Питер Крауч

Колишній форвард Ліверпуля та збірної Англії Пітер Крауч запросив екс-фронтмена гурту Oasis Ліама Галлахера на Crouchfest – серію підкастів на BBC Sports.

Дивіться: Агуеро знявся в кліпі сексапільної аргентинки TINI, від якої не відвести погляд

Футболіст та музикант знайшли спільну мову – Галлахер запропонував Краучу зіграти на бас-гітарі у його новому гурті.

— Він сказав мені, щоб я вивчив одну мелодію, і тоді зможу зіграти з ними на одному з концертів, – сказав Пітер.

Фото: Far Out Magazine

Крауч не приховує свою любов до інді-року, регулярно відвідує численні літні музичні фестивалі та рекламує маловідомі гурти через соцмережі.

Цікаво, що сам Ліам є великим шанувальником Манчестер Сіті. Гурт Oasis розпався у 2009 році після конфлікту братів Галлахер.

Раніше Пітер Крауч розповів про нарцисизм форварда італійського Ювентуса Криштіану Роналду.

ДжерелоFar Out Magazine

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Найкращий футболіст ЧС-2010 оголосив про завершення кар’єри
Топ-20 хітів про літо, які варто послухати
Фестивалі літа 2019 в Україні та Європі: де відпочити і послухати музику
Скандал у Німеччині: капітан футбольного клубу прийшов на матч з неонацистами
В Ірландії забили шикарний гол з центру поля
21-річна російська футболістка померла уві сні
Чим запам’ятався Віллі Токарєв: біографія та найвідоміші пісні
Де слухати музику – огляд сайтів і додатків
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка