Екс-футболіст Ліверпуля та збірної Англії Пітер Крауч зізнався, що екс-фронтмен гурту Oasis Ліам Галлахер запропонував йому виступити наживо зі своїм гуртом.

Колишній форвард Ліверпуля та збірної Англії Пітер Крауч запросив екс-фронтмена гурту Oasis Ліама Галлахера на Crouchfest – серію підкастів на BBC Sports.

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Футболіст та музикант знайшли спільну мову – Галлахер запропонував Краучу зіграти на бас-гітарі у його новому гурті.

— Він сказав мені, щоб я вивчив одну мелодію, і тоді зможу зіграти з ними на одному з концертів, – сказав Пітер.

Крауч не приховує свою любов до інді-року, регулярно відвідує численні літні музичні фестивалі та рекламує маловідомі гурти через соцмережі.

Цікаво, що сам Ліам є великим шанувальником Манчестер Сіті. Гурт Oasis розпався у 2009 році після конфлікту братів Галлахер.

Раніше Пітер Крауч розповів про нарцисизм форварда італійського Ювентуса Криштіану Роналду.

Джерело: Far Out Magazine