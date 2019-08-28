PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Ломаченко — Кемпбелл: букмекери назвали фаворита бою

Українець Василь Ломаченко вийде в ринг проти британця Люка Кемпбелла 31 серпня у Лондоні.

Ломаченко - Кэмпбелл: котировки букмекеров

Букмекери активно приймають ставки на супербій між українцем Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбелом, який відбудеться 31 серпня на арені O2 у Лондоні.

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом протистояння є український боксер.

Читайте: Всі квитки на бій Ломаченко — Кемпбелл розкуплено Історичний момент: Ломаченко про бій проти Кемпбелла Ломаченко назвав найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії

Ставки на перемогу Ломаченка приймають з коефіцієнтом 1,06. Тоді як успіх британця Кемпбелла оцінюється котируванням 9,25. А нічийний результат зустрічі – 26,0.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Орієнтовний початок о 23.55 31 квітня за київським часом.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вася Ломаченко
Ломаченко назвав найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії
Головкин Деревянченко
Дерев’янченко та Головкін зійшлися у першій дуелі поглядів
Деревянченко Головкин
Бій Дерев’янченко – Головкін: дата, місце та гонорари боксерів
Александр Усик
Першим суперником Усика у надважкій вазі стане росіянин Федосов
Стіпе Міочіч
У бою за пояс чемпіона UFC Міочіч переміг Кормьє
Майк Тайсон
Майк Тайсон розповів, скільки витрачає в місяць на марихуану
Ломаченко Кемпбелл
Всі квитки на бій Ломаченко — Кемпбелл розкуплено
Ава Найт
Леді боксу Ава Найт змінила ринг на октагон
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка