Українець Василь Ломаченко вийде в ринг проти британця Люка Кемпбелла 31 серпня у Лондоні.
Букмекери активно приймають ставки на супербій між українцем Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбелом, який відбудеться 31 серпня на арені O2 у Лондоні.
На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом протистояння є український боксер.Читайте: Всі квитки на бій Ломаченко — Кемпбелл розкуплено Історичний момент: Ломаченко про бій проти Кемпбелла Ломаченко назвав найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії
Ставки на перемогу Ломаченка приймають з коефіцієнтом 1,06. Тоді як успіх британця Кемпбелла оцінюється котируванням 9,25. А нічийний результат зустрічі – 26,0.
Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Орієнтовний початок о 23.55 31 квітня за київським часом.