Пряму трансляцію матчу-відповіді плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Зорею та Еспаньйолом покаже телеканал УНІАН.

У матчі-відповіді плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА Зоря зіграє з іспанським Еспаньйолом. Матч пройде 29 серпня у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена.

Початок матчу о 20:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі УНІАН та каналі FootballHub.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.