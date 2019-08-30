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Факти / Спорт

Ломаченко — Кемпбелл: букмекери назвали фаворита бою

Українець Василь Ломаченко вийде в ринг проти британця Люка Кемпбелла 31 серпня у Лондоні.

Ломаченко - Кэмпбелл: котировки букмекеров

Букмекери активно приймають ставки на супербій між українцем Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбелом, який відбудеться 31 серпня на арені O2 у Лондоні.

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом протистояння є український боксер.

Читайте: Всі квитки на бій Ломаченко — Кемпбелл розкуплено Натовп фанатів та український стяг: Ломаченко провів відкрите тренування в Лондоні Де дивитися бій Ломаченко — Кемпбелл

Ставки на перемогу Ломаченка приймають з коефіцієнтом 1,06. Тоді як успіх британця Кемпбелла оцінюється котируванням 9,25. А нічийний результат зустрічі – 26,0.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Орієнтовний початок о 22.00 31 серпня за київським часом.

Фото: Getty Images

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