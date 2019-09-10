На цей поєдинок збірна Україна вирушила безпосередньо з Вільнюса, де здобула впевнену перемогу над Литвою у кваліфікації до Євро-2020. Тепер на підопічних Андрія Шевченка чекає контрольний матч проти бронзового призера Кубка африканських анцій-2019 – збірної Нігерії.

Востаннє синьо-жовті грали на Дніпро-Арена ще у жовтні 2009 року в рамках кваліфікації до ЧС-2010 проти збірної Англії, і здобула сенсаційну перемогу з рахунком 1:0. Тож не дивно, що стадіон у Дніпрі, як і у Львові, охрестили ще однією неприступною фортецею: в трьох матчах ми здобули 2 перемоги та один раз зіграли внічию.

До цього поєдинку українці провели шість матчів різного рівня з африканськими командами. І жодного разу не програли.

В Дніпрі наші суперники через травму недорахуються форварда Ахмеда Муса, а через проблеми з візами захисників Тайрона Ебуехі та Кеннета Омеруо та хавбека Оджені Оназі.

На думку букмекерів абсолютними фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.71. Успіх африканських бразильців оцінюють в 5.10. Нічийний результат зустрічі — 3.70.