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Факти / Спорт
Шахтар — Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу

Жереб вже втретє поспіль зводить донецький Шахтар з англійським Манчестер Сіті. Перший матч у Харкові гірників виграли, а рік тому зазнали поразки.

Містяни до матчу з гірниками підходять не в оптимальному складі: через травму коліна не допоможе Емерік Ляпорт, також в лазареті Філ Фоден, а ось Бенджамен Менлі встиг відновитися після важкої травми.

Щодо Шахтаря, то найбільші побоювання викликає форма Тайсона, який у матчі з Зорею втратив свідомість. Також поза заявкою на поєдинок Додо та Давид Хочолава.

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є Манчестер Сіті. На перемогу англійської команди приймають ставки з коефіцієнтом 1,35. Успіх донецького Шахтаря оцінюють лише коефіцієнтом 9,30. Ставки на нічийний результат матчу становлять 5,30.

З початку З кінця
Пряма трансляція
21:58 - 18 вересня

Команди вийшли на поле. Звучить гімн Ліги чемпіонів.

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Х
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21:13 - 18 вересня
Склад Манчестер Сіті

Едерсон, Вокер, Родрі, Отаменді, Зінченко, Гюндоган, Де Брюйне, Марез, Фернандіньо, Стерлінг, Жезус.

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Х
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21:08 - 18 вересня
Склад Шахтаря

Пятов, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Алан Патрік, Соломон, Тайсон, Марлос, Мораес.

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Х
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21:03 - 18 вересня
А судді хто?

Гру між Шахтарем та Манчестер Сіті судитиме бригада арбітрів з Португалії на чолі з рефері Артуро Соарешем Диашом.

Асистенти: Руй Тавареш та Паулу Соареш (обидва Португалія)

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Х
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20:58 - 18 вересня
Онлайн Шахтар — Манчестер Сіті

Добрий вечір, дорогі любителі футболу. Факти ICTV починають онлайн-трансляцію матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі С Шахтар — Манчестер Сіті. Все найцікавіше тільки у нас!

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