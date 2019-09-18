Жереб вже втретє поспіль зводить донецький Шахтар з англійським Манчестер Сіті. Перший матч у Харкові гірників виграли, а рік тому зазнали поразки.

Містяни до матчу з гірниками підходять не в оптимальному складі: через травму коліна не допоможе Емерік Ляпорт, також в лазареті Філ Фоден, а ось Бенджамен Менлі встиг відновитися після важкої травми.

Щодо Шахтаря, то найбільші побоювання викликає форма Тайсона, який у матчі з Зорею втратив свідомість. Також поза заявкою на поєдинок Додо та Давид Хочолава.

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є Манчестер Сіті. На перемогу англійської команди приймають ставки з коефіцієнтом 1,35. Успіх донецького Шахтаря оцінюють лише коефіцієнтом 9,30. Ставки на нічийний результат матчу становлять 5,30.