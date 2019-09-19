Київське Динамо 19 вересня стартує у Лізі Європи з домашнього матчу у Києві на НСК Олімпійський проти шведського Мальме.

Для біло-синіх нині не найкращі часи: вони не можуть виграти вже шість матчів поспіль, на вихідних зазнали поразки від новачка УПЛ Десни і йдуть на 6-й сходинці у чемпіонаті України. Важко сказати, що зараз відбувається в роздягальні Динамо.

Є шанс, що на матч проти Мальме кияни вийдуть з палаючими очима і надмотивованими, а ще надія, що вони ще не розучилися перемагати і боротися за високі місця.

На відміну від господарів, Мальме у чемпіонаті Швеції йде третім і продовжує боротися за золоті медалі з АІКом та Юргорденом. Блакитні до матчу з Динамо підходять у піднесеному настрої: цього вікенду вони обіграли Норрчепінг у чемпіонаті і, можна не сумніватися, що захочуть відібрати очки у киян.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Олексія Михайличенка. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.08. Успіх шведів оцінюють в 3.75. Нічийний результат зустрічі — 3.45.