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Факти / Спорт

Аталанта — Шахтар: онлайн-трансляція матчу

У вівторок, 1 жовтня, у Мілані Шахтар зіграє з Аталантою в раках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Аталанта — Шахтар: онлайн-трансляція матчу

Донецький Шахтар 1 жовтня проведе другий матч в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Гірники зіграють на легендарному Сан Сіро проти італійської Аталанти.

У стартовому турі обидві команди зазнали розгромних поразок: Аталанта в гостях влетіла загребському Динамо 0:4, а гірники розгромно поступилися Манчестер Сіті вдома з рахунком 0:3. Тому невдача для однієї з команд на Сан Сіро вже зараз може обвінчатися крахом надій на плей-оф Ліги чемпіонів.

Аталанта є абсолютним дебютантом турніру. Це могло слугувати одною з головних причин фіаско підопічних Гасперіні у Хорватії. А з іншої сторони, недосвідченість суперника  у єврокубках може допомогти гірникам, які вважають аутсайдерами зустрічі.

Читайте: Де дивитися Аталанта — Шахтар

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Джана П’єра Гасперіні. На перемогу Аталанти приймають ставки з коефіцієнтом 1.84. Успіх гірників оцінюють в 4.20. Нічийний результат зустрічі — 3.90.

Підопічні Луїша Каштру підходять до матчу в оптимальному складі. Шахтарю не допоможуть лише Богдан Бутко, Давид Хочолава, Маркіньос Сіпріано та Андрій Тотовицький. У бергамців під питанням участь лише двох гравців Луїса Мюріеля та Алехандро Гомеса.

Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу. Вона буде доступна у цій новині перед початком зустрічі, яка розпочнеться о 19:55.

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