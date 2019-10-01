Український силач та володар титулу Найсильніша людина світу Василь Вірастюк розповів, як після закінчення кар’єри знайшов нову мотивацію та від чого довелося відмовитися на шляху до мети.

В рамках спецпроекту Більше ніж спорт Факти ICTV зустрілися з українським важкоатлетом та володарем титулу Найсильніша людина світу Василем Вірастюком.

Про правильне харчування спортсменів, пік своєї кар’єри, мотивації у спорті, зустріч з Арнольдом Шварценеггером, татуювання, улюблену музику та багато іншого – в ексклюзивному інтерв’ю для сайту Факти ICTV.

— Яка в мене наразі мотивація у спорті? Суто для себе хочу поставити рекорд. Вагу, яку я ніколи не тис, навіть перебуваючи на піку своєї форми. Багато тих, хто виступає і знає мене, дивиться на це трішки дивно. Оскільки в 45 років поставити собі за мету витиснути 250 кг — це не так просто. Але я до неї потихеньку йду, — розповів Вірастюк.















Результат понад усе, як би страшно це не звучало — Вірастюк / 4 фотографии

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Також Вірастюк зазначив, що для того, аби стати хорошим спортсменом, одного таланту замало, але й без нього нікуди.

— Треба вчасно себе знайти та вчасно себе подати. І, звісно, потрапити на професіонала, тренера, який тебе відкриє. Буває таке, що спортсмени себе не знаходять. Я себе шукав, спробував чотири різних види спорту, потім потрапив до рук свого тренера. Вийшов на досить хороший рівень, але насамкінець я зрозумів, що це було не зовсім моє покликання. Будучи на піку своєї форми, вирішив завершити з одним видом спорту, яким займався, та перейти в інший, – додав спортсмен.

Також Василь Вірастюк розповів, як він зараз тренується, яким видами спорту займався у дитинстві, як правильно харчуватися, про свої мрії, а також у кого з українців є шанс стати найсильнішим.

Повне інтерв’ю дивіться у відео Фактів ICTV.