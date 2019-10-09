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Факти / Спорт

DZIDZIO виконає гімн України перед матчем з Литвою

Співак DZIDZIO виконає гімн України перед матчем кваліфікації до Євро-2020 проти команди Литви.

DZIDZIO

Виконавець DZIDZIO виконає гімн України перед матчем відбору до Євро-2020 між Україною та Литвою, який пройде у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

Читайте: Де дивитися Україна — Литва

Матч у Харкові відбудеться 11 жовтня та розпочнеться о 21.45.

До речі, букмекери дали прогноз на матч Україна – Литва у сьомому турі відбору до Євро-2020.

Джерело: Циганик Live

Фото: Dreamstime

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