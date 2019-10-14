Україна та Португалія зійдуться у Києві на стадіоні НСК Олімпійський в рамках восьмого туру кваліфікаційного відбору до Євро-2020. Зустріч відбудеться 14 жовтня о 21:45.

Після перемоги над Литвою у Харкові підопічним Шевченка залишається зробити останній крок для виходу на Євро-2020 – розписати з португальцями нічию. Перемога ж над підопічними Фернанду Сантуша гарантує синьо-жовтим першу сходинку, а ось у випадку поразки, Україні треба буде постаратися не програти сербам у Белграді більше як 5:0.

На папері, так й за усіма показниками саме селесао є фаворитами матчу. Чинні чемпіони Європи після двох поспіль нічиїх у відборі набрали потужну форму і не віддадуть так просто першу сходинку у квінтеті В.

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Фернанду Сантуша. На перемогу збірної Португалії приймають ставки з коефіцієнтом 2.23. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 3.55. Нічийний результат зустрічі — 3.25.

Матч у Києві розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з рефері Ентоні Тейлором. Йому допомагатимуть співвітчизники – Гаррі Бесвік та Адам Нанн. Резервним арбітром призначений Крейг Поусон.

Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Португалія. Вона буде доступна у цій новині і розпочнеться за кілька хвилин до стартового свистка, який пролунає о 21.45.