В ніч з 18 на 19 жовтня у Філадельфії у The Liacouras Center український чемпіон WBC Олександр Гвоздик зустрінеться з російським володарем поясу IBF Артуром Бетербієвим у напівважкій вазі.

В ніч з 18 на 19 жовтня у The Liacouras Center у Філадельфії відбудеться великий вечір боксу, в головному бою якого зійдуться український чемпіон за версією WBC Олександр Гвоздик та російський володар поясу IBF Артур Бетербієв.

Це перший об’єднавчий бій у напівважкій вазі з 2014 року, коли росіянин Сергій Ковальов переміг американця Бернарда Хопкінса.

На рахунку Гвоздика 17 поєдинків (17 перемог, з них 14 достроково) на профіринзі, в тому числі проти Адоніса Стівенса, якому він завдав першої поразки в кар’єрі, відправивши в нокаут. На рахунку Бетербієва – 14 перемог у профі і жодної поразки. Гвоздик є бронзовим призером Олімпіади-2012, а ось Бетербієв на цих же Іграх поступився в 1/4 фіналу Олександру Усику.

Боксери вже зустрічалися між собою 10 років тому в рамках турніру Ahmet Comert Memorial у Стамбулі. Тоді Бетербієв виграв технічним нокаутом бій, тож цей бій можна розглядати як своєрідний реванш.

Під час церемонії зважування боксери показали майже однакову вагу. Гвоздик заважив – 79,06 кг, а Бетербієв – 79,15 кг.

Ставки на перемогу Гвоздика приймають з коефіцієнтом 1,87. Тоді як успіх росіянина Бетербієва оцінюється котируванням 1,94. А нічийний результат зустрічі – 19,0.

Орієнтовний початок бою 5.00 ранку 19 жовтня.