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Факти / Спорт

Шахтар розійшовся нічиєю з Динамо Загреб

Донецький Шахтар зустрічався з Динамо Загреб в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Шахтар розійшовся нічиєю з Динамо Загреб

Шахтар — Динамо Загреб – 2:2

Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Болбат (Додо, 66), Алан Патрік, Степаненко, Коноплянка (Соломон, 66), Тайсон, Марлос (Коваленко, 84), Мораес.

Динамо Загреб: Лівакович, Стоянович, Теофіль-Катрін, Ділавер, Перич, Леовач, Ольмо, Адемі, Моро, Оршич (Іванушеч, 90), Гавранович (Петкович, 62).

Голи: Коноплянка, 16 Додо, 75 – Ольмо, 25 Оршич, 60 (пен.)

Донецький Шахтар прийма загребське Динамо в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Харкові на ОСК Металіст та завершилася нічиєю з рахунком 2:2.

Рахунок у матчі відкрив Євген Коноплянка після пасу від Марлоса на 16-й хвилині. Ще до перерви відновив рівновагу Дані Ольмо, якому асистував Міслав Оршич. По перерві Андрій Пятов вклав на газон Гаврановича і арбітр призначив пенальті на ворота гірників, який успішно реалізував Міслав Оршич.

Читайте: Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

Шахтарю знову вдалося відігратися. Додо, який вийшов на заміну, відправив красивий м’яч у сітку воріт Ліваковича. У підсумку 2:2.

Після трьох турів Шахтар, як і Динамо Загреб, має у своєму активі 4 очки.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо Загреб.

Фото: Getty Images

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