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Динамо Київ — Копенгаген: анонс та прогноз матчу

У четвер, 24 жовтня, у Києві Динамо зіграє з Копенгагеном в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи.

Динамо Київ — Копенгаген: анонс та прогноз матчу

Київське Динамо 24 жовтня проведе третій матч в рамках групового етапу Ліги Європи. Біло-сині зіграють у Києві на НСК Олімпійський проти данського Копенгагена.

Після двох стартових турів команди мають у своєму активі по 4 очки у квартеті В. Динамо в УПЛ, завдяки перемозі над Олександрією (1:0) в одинадцятому турі, змогло піднятися на другу сходинку, а Копенгаген у тринадцятому турі данської Суперліги здолав вдома Есбьерг (3:1) та теж посідає друге місце.

Це буде перша зустріч команд в історії на офіційному рівні.

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Матч довірили судити турецькій бригаді арбітрів на чолі з Умутом Мелером.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Олексія Михайличенка. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 1.93. Успіх данців оцінюють в 4.40. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Динамо Київ – Копенгаген. Вона буде доступна у цій новині і розпочнеться за кілька хвилин до стартового свистка, який пролунає о 22.00.

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