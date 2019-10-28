Букмекери дали прогноз на матч Ліон — Бенфіка у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Ліон у вівторок, 5 листопада, проведе матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому леви на стадіоні Парк Олімпік Ліонне у Ліоні зіграють проти португальської Бенфіки. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Руді Гарсія. На перемогу Ліона приймають ставки з коефіцієнтом 2.05. Успіх орлів оцінюють в 3.45. Нічийний результат зустрічі — 3.65.

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До речі, Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2019/20.

Фото: Olympique Lyonnais, SL Benfica