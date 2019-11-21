Український голкіпер Андрій Лунін не потрапив до фінального списку претендентів на нагороду Golden Boy.
Італійське видання Tuttosport назвало трійку фіналістів на нагороду найкращого гравця до 21 року Golden Boy 2019.
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За даний трофей продовжують боротьбу троє:
- Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд)
- Жоау Феліш (Атлетіко Мадрид)
- Кай Хавертц (Байєр Леверкузен)
Переможця премії назвуть 27 листопада у Римі. Минулоріч нагорода дісталася захиснику Аякса Маттейсу де Лігту, який зараз є гравцем туринського Ювентуса.
Нагадаємо, український голкіпер Вальядоліда Андрій Лунін потрапив до двадцятки претендентів на нагороду Golden Boy.
Джерело: Tuttosport
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