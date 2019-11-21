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Факти / Спорт

Tuttosport назвав трійку фіналістів премії Golden Boy

Український голкіпер Андрій Лунін не потрапив до фінального списку претендентів на нагороду Golden Boy.

Джейдон Санчо

Італійське видання Tuttosport назвало трійку фіналістів на нагороду найкращого гравця до 21 року Golden Boy 2019.

ЧитайтеЗолотий м’яч 2019: хто отримає нагороду (ГОЛОСУВАННЯ)

За даний трофей продовжують боротьбу троє:

  • Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд)
  • Жоау Феліш (Атлетіко Мадрид)
  • Кай Хавертц (Байєр Леверкузен)

Переможця премії назвуть 27 листопада у Римі. Минулоріч нагорода дісталася захиснику Аякса Маттейсу де Лігту, який зараз є гравцем туринського Ювентуса.

Нагадаємо, український голкіпер Вальядоліда Андрій Лунін потрапив до двадцятки претендентів на нагороду Golden Boy.

Джерело: Tuttosport

Фото: Dreamstime

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