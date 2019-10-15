Голкіпер збірної України Андрій Лунін продовжує боротьбу за нагороду найкращому футболістові до 21 року Golden Boy 2019.

Голкіпер збірної України та іспанського Вальядоліда Андрій Лунін увійшов до числа двадцяти претендентів на нагороду Golden Boy 2019 року.

Серед претендентів на нагороду – минулорічний переможець і один з найдорожчих захисників в історії Маттейс Де Лігт, найдорожчий трансфер цього літа Жоау Феліш (Атлетіко Мадрид), голкіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма, а також Філ Фоден і Джейдон Санчо.

Читайте: Що потрібно збірній України, щоб гарантувати місце у першому кошику Євро-2020

Фінальний список претендентів на нагороду Golden Boy 2019

Маттейс Де Лігт (Ювентус, Нідерланди)

Альфонсо Девіс (Баварія, Канада)

Джанлуїджі Доннарумма (Мілан, Італі)

Ансу Фаті (Барселона, Іспанія)

Філ Фоден (Манчестер Сіті, Англія)

Маттео Гендузі (Арсенал, Франція)

Ерлінг Холанд (РБ Зальцбург, Норвегія)

Кай Хаверц (Байєр, Німеччина)

Жоау Феліш (Атлетико, Португалія)

Деян Йовеліч (Айнтрахт, Сербія)

Мойзе Кін (Евертон, Італія)

Чи Кан Ін (Валенсія, Південна Корея)

Андрій Лунін (Вальядолід, Україна)

Доніелл Мален (ПСВ, Нідерланди)

Мейсон Маунт (Челсі, Англія)

Родріго (Реал, Бразилія)

Джейдон Санчо (Боруссія Д, Англія)

Ферран Торрес (Валенсія, Іспанія)

Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія)

Ніколо Дзаньоло (Рома, Італія)

Нагороду Golden Boy вручають найкращому футболістові до 21 року.

Нагадаємо, збірна України з футболу завдяки перемозі над Португалією оформила достроковий вихід з групи В на Євро-2020.

Фото: Real Valladolid C.F.

Джерело: Football Italia