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Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2019/20.

Кубок Лиги чемпионов

Ліга чемпіонів УЄФА сезону 2019/20 стартувала 17 вересня.

Час початку матчів, як і в минулому сезоні о 19.55 та о 22.00.

Єдиний представник України у Лізі чемпіонів донецький Шахтар потрапив у групу С, де йому належить зустрітися з англійським Манчестер Сіті, італійською Аталантою та загребським Динамо.

Читайте: Ліга Європи-2019/20: календар та результати матчів

За регламентом ЛЧ команди, які посядуть перше та друге місця у своїх групах, вийдуть до 1/8 фіналу ЛЧ та продовжать боротьбу за головний клубний трофей Європи, а команди, які посядуть третю сходинку зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Вирішальний матч відбудеться 30 травня 2020 року на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка у Стамбулі.

Груповий етап

Група А

Команда І П Н П З П О
1.  ПСЖ 5 4 1 0 12 2 13
2.  Реал Мадрид 5 2 2 1 11 7 8
3.  Брюгге 5 0 3 2 3 9 3
4. Галатасарай 5 0 2 3 1 9 2
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 19:55  Брюгге  0:0  Галатасарай  22:00  ПСЖ  1:0  Брюгге
 22:00  ПСЖ  3:0  Реал  22:00  Реал  6:0  Галатасарай
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 19:55  Реал  1:1  Брюгге  19:55  Галатасарай  1:1  Брюгге
 22:00  Галатасарай  0:1  ПСЖ  22:00  Реал  2:2  ПСЖ
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 22:00  Брюгге  0:5  ПСЖ  22:00  Брюгге  _:_  Реал
 22:00  Галатасарай  0:1  Реал  22:00  ПСЖ  _:_  Галатасарай

Група B

Команда І П Н П З П О
1.  Баварія 5 5 0 0 21 4 15
2. Тоттенгем 5 3 1 1 17 11 10
3.  Црвена Звезда 5 1 0 4 3 19 3
4.  Олімпіакос 5 0 1 4 7 14 1
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 19:55 Олімпіакос  2:2 Тоттенгем 19:55 Баварія  2:0 Олімпіакос
 22:00 Баварія  3:0 Црвена Звезда  22:00 Црвена Звезда  0:4 Тоттенгем
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 19:55 Тоттенгем  2:7 Баварія  19:55 Тоттенгем  4:2 Олімпіакос
 22:00 Црвена Звезда  3:1 Олімпіакос  22:00 Црвена Звезда  0:6 Баварія
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 22:00 Олімпіакос  2:3 Баварія  22:00 Баварія  _:_ Тоттенгем
 22:00 Тоттенгем  5:0 Црвена Звезда  22:00 Олімпіакос  _:_ Црвена Звезда

Група С

Команда І П Н П З П О
1.   Манчестер Сіті 5 3 2 0 12 3 11
2.   Шахтар Донецьк 5 1 3 1 8 10 6
3.  Динамо Загреб 5 1 2 2 9 9 5
4. Аталанта 5 1 1 3 5 12 4
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 22:00 Динамо  4:0 Аталанта  22:00 Динамо  3:3 Шахтар
 22:00 Шахтар  0:3 Ман.Сіті  22:00 Аталанта  1:1 Ман.Сіті
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 19:55 Аталанта  1:2 Шахтар  22:00 Аталанта  2:0 Динамо
 22:00 Ман.Сіті  2:0 Динамо  22:00 Ман.Сіті  1:1 Шахтар
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 19:55 Шахтар  2:2 Динамо  19:55 Шахтар  _:_ Аталанта
 22:00 Ман.Сіті  5:1 Аталанта  19:55 Динамо  _:_ Ман.Сіті

Група D

Команда І П Н П З П О
1.  Ювентус 5 4 1 0 10 4 13
2.  Атлетіко 5 2 1 2 6 5 7
3.  Локомотив 5 2 0 3 5 7 6
4.  Байєр 5 1 0 4 4 9 3
1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
 22:00  Атлетіко  2:2  Ювентус  19:55  Локомотив  1:2  Ювентус
 22:00  Байєр  1:2  Локомотив  22:00  Байєр  2:1  Атлетіко
2 тур. 1.10 5 тур. 26.11
 22:00  Локомотив  0:2  Атлетіко  19:55  Локомотив  0:2  Байєр
 22:00  Ювентус  3:0  Байєр  22:00  Ювентус  1:0  Атлетіко
3 тур. 22.10 6 тур. 11.12
 19:55  Атлетіко  1:0  Байєр  22:00  Атлетіко  _:_  Локомотив
 22:00  Ювентус  2:1  Локомотив  22:00  Байєр  _:_  Ювентус

Група E

Команда І П Н П З П О
1.   Ліверпуль 5 3 1 1 11 8 10
2. Наполі 5 2 3 0 7 4 9
3.  Зальцбург 5 2 1 2 16 11 7
4.  Генк 5 0 1 4 5 16 1
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Зальцбург  6:2  Генк  22:00  Ліверпуль  2:1  Генк
 22:00  Наполі  2:0  Ліверпуль  22:00  Наполі  1:1  Зальцбург
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 19:55  Генк  0:0  Наполі  22:00  Генк  1:4  Зальцбург
 22:00  Ліверпуль  4:3  Зальцбург  22:00  Ліверпуль  1:1  Наполі
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 22:00  Генк  1:4  Ліверпуль  19:55  Зальцбург  _:_  Ліверпуль
 22:00  Зальцбург  2:3  Наполі  19:55  Наполі  _:_  Генк

Група F

Команда І П Н П З П О
1.  Барселона 5 3 2 0 7 3 11
2. Інтер 5 2 1 2 9 7 7
3.  Боруссія Дортмунд 5 2 1 2 6 7 7
4.  Славія Прага 5 0 2 3 3 8 2
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Боруссія Д  0:0  Барселона  19:55  Барселона  0:0  Славія
 22:00  Інтер  1:1  Славія  22:00  Боруссія Д  3:2  Інтер
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 19:55  Славія  0:2  Боруссія Д  22:00  Барселона  3:1  Боруссія Д
 22:00  Барселона  2:1  Інтер  22:00  Славія  1:3  Інтер
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 22:00  Інтер  2:0  Боруссія Д  22:00  Боруссія Д  _:_  Славія
 22:00  Славія  1:2  Барселона  22:00  Інтер  _:_  Барселона

Група G

Команда І П Н П З П О
1.  Лейпциг 5 3 1 1 8 6 10
2.  Зеніт 5 2 1 2 7 6 7
3.  Ліон 5 2 1 2 7 6 7
4.  Бенфіка 5 1 1 3 7 11 7
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Бенфіка  1:2  Лецпциг  19:55  Зеніт  0:2  Лейпциг
 22:00  Ліон  1:1  Зеніт  22:00  Ліон  3:1  Бенфіка
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 22:00  Зеніт  3:1  Бенфіка  19:55  Зеніт  2:0  Ліон
 22:00  Лейпциг  0:2  Ліон  22:00  Лейпциг  2:2  Бенфіка
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 19:55  Лейпциг  2:1  Зеніт  22:00  Бенфіка  _:_  Зеніт
 22:00  Бенфіка  2:1  Ліон  22:00  Ліон  _:_  Лейпциг

Група H

Команда І П Н П З П О
1.   Аякс 5 3 1 1 12 5 10
2.   Валенсія 5 2 2 1 8 7 8
3. Челсі 5 2 2 1 9 8 8
4.  Лілль 5 0 1 4 3 12 1
1 тур. 17.09 4 тур. 5.11
 22:00  Аякс  3:0  Лілль  22:00  Валенсія  4:1  Лілль
 22:00  Челсі  0:1  Валенсія  22:00  Челсі  4:4  Аякс
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
 22:00  Валенсія  0:3  Аякс  19:55  Валенсія  2:2  Челсі
 22:00  Лілль  1:2  Челсі  22:00  Лілль  0:2  Аякс
3 тур. 23.10 6 тур. 10.12
 19:55  Аякс  0:1  Челсі  22:00  Аякс  _:_  Валенсія
 22:00  Лілль  1:1  Валенсія  22:00  Челсі  _:_  Лілль

Фото: Dreamstime

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