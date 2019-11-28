Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2019/20.

Ліга чемпіонів УЄФА сезону 2019/20 стартувала 17 вересня.

Час початку матчів, як і в минулому сезоні о 19.55 та о 22.00.

Єдиний представник України у Лізі чемпіонів донецький Шахтар потрапив у групу С, де йому належить зустрітися з англійським Манчестер Сіті, італійською Аталантою та загребським Динамо.

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За регламентом ЛЧ команди, які посядуть перше та друге місця у своїх групах, вийдуть до 1/8 фіналу ЛЧ та продовжать боротьбу за головний клубний трофей Європи, а команди, які посядуть третю сходинку зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Вирішальний матч відбудеться 30 травня 2020 року на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка у Стамбулі.

Груповий етап

Група А

№ Команда І П Н П З П О 1. ПСЖ 5 4 1 0 12 2 13 2. Реал Мадрид 5 2 2 1 11 7 8 3. Брюгге 5 0 3 2 3 9 3 4. Галатасарай 5 0 2 3 1 9 2

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 19:55 Брюгге 0:0 Галатасарай 22:00 ПСЖ 1:0 Брюгге 22:00 ПСЖ 3:0 Реал 22:00 Реал 6:0 Галатасарай 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 19:55 Реал 1:1 Брюгге 19:55 Галатасарай 1:1 Брюгге 22:00 Галатасарай 0:1 ПСЖ 22:00 Реал 2:2 ПСЖ 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 22:00 Брюгге 0:5 ПСЖ 22:00 Брюгге _:_ Реал 22:00 Галатасарай 0:1 Реал 22:00 ПСЖ _:_ Галатасарай

Група B

№ Команда І П Н П З П О 1. Баварія 5 5 0 0 21 4 15 2. Тоттенгем 5 3 1 1 17 11 10 3. Црвена Звезда 5 1 0 4 3 19 3 4. Олімпіакос 5 0 1 4 7 14 1

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 19:55 Олімпіакос 2:2 Тоттенгем 19:55 Баварія 2:0 Олімпіакос 22:00 Баварія 3:0 Црвена Звезда 22:00 Црвена Звезда 0:4 Тоттенгем 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 19:55 Тоттенгем 2:7 Баварія 19:55 Тоттенгем 4:2 Олімпіакос 22:00 Црвена Звезда 3:1 Олімпіакос 22:00 Црвена Звезда 0:6 Баварія 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 22:00 Олімпіакос 2:3 Баварія 22:00 Баварія _:_ Тоттенгем 22:00 Тоттенгем 5:0 Црвена Звезда 22:00 Олімпіакос _:_ Црвена Звезда

Група С

№ Команда І П Н П З П О 1. Манчестер Сіті 5 3 2 0 12 3 11 2. Шахтар Донецьк 5 1 3 1 8 10 6 3. Динамо Загреб 5 1 2 2 9 9 5 4. Аталанта 5 1 1 3 5 12 4

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Динамо 4:0 Аталанта 22:00 Динамо 3:3 Шахтар 22:00 Шахтар 0:3 Ман.Сіті 22:00 Аталанта 1:1 Ман.Сіті 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 19:55 Аталанта 1:2 Шахтар 22:00 Аталанта 2:0 Динамо 22:00 Ман.Сіті 2:0 Динамо 22:00 Ман.Сіті 1:1 Шахтар 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 19:55 Шахтар 2:2 Динамо 19:55 Шахтар _:_ Аталанта 22:00 Ман.Сіті 5:1 Аталанта 19:55 Динамо _:_ Ман.Сіті

Група D

№ Команда І П Н П З П О 1. Ювентус 5 4 1 0 10 4 13 2. Атлетіко 5 2 1 2 6 5 7 3. Локомотив 5 2 0 3 5 7 6 4. Байєр 5 1 0 4 4 9 3

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Атлетіко 2:2 Ювентус 19:55 Локомотив 1:2 Ювентус 22:00 Байєр 1:2 Локомотив 22:00 Байєр 2:1 Атлетіко 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 22:00 Локомотив 0:2 Атлетіко 19:55 Локомотив 0:2 Байєр 22:00 Ювентус 3:0 Байєр 22:00 Ювентус 1:0 Атлетіко 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 19:55 Атлетіко 1:0 Байєр 22:00 Атлетіко _:_ Локомотив 22:00 Ювентус 2:1 Локомотив 22:00 Байєр _:_ Ювентус

Група E

№ Команда І П Н П З П О 1. Ліверпуль 5 3 1 1 11 8 10 2. Наполі 5 2 3 0 7 4 9 3. Зальцбург 5 2 1 2 16 11 7 4. Генк 5 0 1 4 5 16 1

1 тур. 17.09 4 тур. 5.11 22:00 Зальцбург 6:2 Генк 22:00 Ліверпуль 2:1 Генк 22:00 Наполі 2:0 Ліверпуль 22:00 Наполі 1:1 Зальцбург 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 19:55 Генк 0:0 Наполі 22:00 Генк 1:4 Зальцбург 22:00 Ліверпуль 4:3 Зальцбург 22:00 Ліверпуль 1:1 Наполі 3 тур. 23.10 6 тур. 10.12 22:00 Генк 1:4 Ліверпуль 19:55 Зальцбург _:_ Ліверпуль 22:00 Зальцбург 2:3 Наполі 19:55 Наполі _:_ Генк

Група F

№ Команда І П Н П З П О 1. Барселона 5 3 2 0 7 3 11 2. Інтер 5 2 1 2 9 7 7 3. Боруссія Дортмунд 5 2 1 2 6 7 7 4. Славія Прага 5 0 2 3 3 8 2

1 тур. 17.09 4 тур. 5.11 22:00 Боруссія Д 0:0 Барселона 19:55 Барселона 0:0 Славія 22:00 Інтер 1:1 Славія 22:00 Боруссія Д 3:2 Інтер 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 19:55 Славія 0:2 Боруссія Д 22:00 Барселона 3:1 Боруссія Д 22:00 Барселона 2:1 Інтер 22:00 Славія 1:3 Інтер 3 тур. 23.10 6 тур. 10.12 22:00 Інтер 2:0 Боруссія Д 22:00 Боруссія Д _:_ Славія 22:00 Славія 1:2 Барселона 22:00 Інтер _:_ Барселона

Група G

№ Команда І П Н П З П О 1. Лейпциг 5 3 1 1 8 6 10 2. Зеніт 5 2 1 2 7 6 7 3. Ліон 5 2 1 2 7 6 7 4. Бенфіка 5 1 1 3 7 11 7

1 тур. 17.09 4 тур. 5.11 22:00 Бенфіка 1:2 Лецпциг 19:55 Зеніт 0:2 Лейпциг 22:00 Ліон 1:1 Зеніт 22:00 Ліон 3:1 Бенфіка 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 22:00 Зеніт 3:1 Бенфіка 19:55 Зеніт 2:0 Ліон 22:00 Лейпциг 0:2 Ліон 22:00 Лейпциг 2:2 Бенфіка 3 тур. 23.10 6 тур. 10.12 19:55 Лейпциг 2:1 Зеніт 22:00 Бенфіка _:_ Зеніт 22:00 Бенфіка 2:1 Ліон 22:00 Ліон _:_ Лейпциг

Група H

№ Команда І П Н П З П О 1. Аякс 5 3 1 1 12 5 10 2. Валенсія 5 2 2 1 8 7 8 3. Челсі 5 2 2 1 9 8 8 4. Лілль 5 0 1 4 3 12 1