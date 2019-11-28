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Факти / Спорт
Мальме — Динамо – 1:1: онлайн-трансляція матчу

Динамо зустрінеться з Мальме в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч відбудеться у Мальме на стадіоні Шведбанк.

Кияни після чотирьох турів набрали шість очок і посідають другий рядок у квартеті В. Підопічні Олексія Михайличенка поступається за додатковими показниками лише Копенгагену, в активі якого також 6 балів.

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Олексія Михайличенка. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.55. Успіх шведського клубу оцінюють в 3.05. Нічийний результат зустрічі — 3.20.

Зустріч довірили судити чеській бригаді арбітрів на чолі з Павелом Краловцом. Йому асистуватимуть співвітчизники Іво Надворнік та Томаш Мокруш.

З початку З кінця
Пряма трансляція
22:38 - 28 листопада
Жовта картка

Вже третя жовта для Динамо в матчі! Сидорчук отримує гірчичник за порушення правил.

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Х
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22:36 - 28 листопада

Бесєдін рвався до м’яча в штрафний Мальме, але зробив фол в атаці.

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Х
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22:35 - 28 листопада

Кендзьора навішував на Буяльського, але подача вийшла занадто сильною.

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Х
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22:30 - 28 листопада

Шепелєв зніс опонента суворим прийомом. Арбітр прощає на цей раз динамівця.

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Х
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22:28 - 28 листопада

Ларссон зробив непогану передачу, але динамівці відвели загрозу подалі від воріт.

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Х
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22:24 - 28 листопада
Жовта картка

Шабанов отримав гірчичник за грубий підкат. Наступний матч проти Лугано Артем пропустить через перебір карток.

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Х
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22:22 - 28 листопада
Жовта картка

Шепелєв отримує жовту картку за фол на Бергеті.

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Х
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22:19 - 28 листопада
ГОООООООООООООЛ!

Міколенко зрівнює – 1:1!!!!!

Буяльський відпасував в штрафну на Міколенко, де Віталій виграв боротьбу за м’яч та завдав точного удару по центру воріт!

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Х
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22:19 - 28 листопада

Вербич вийшов на оперативний простір усередині штрафної, але обіграти голкіпера не вийшло. Далін сміливо кинувся під удар і парирував його.

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22:17 - 28 листопада

Відсоток володіння м’ячем 36% у Мальме проти 66% у Динамо. Схоже, кияни ніби не знають що робити з таким перевагою.

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