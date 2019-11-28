Динамо зустрінеться з Мальме в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч відбудеться у Мальме на стадіоні Шведбанк.

Кияни після чотирьох турів набрали шість очок і посідають другий рядок у квартеті В. Підопічні Олексія Михайличенка поступається за додатковими показниками лише Копенгагену, в активі якого також 6 балів.

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Олексія Михайличенка. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.55. Успіх шведського клубу оцінюють в 3.05. Нічийний результат зустрічі — 3.20.

Зустріч довірили судити чеській бригаді арбітрів на чолі з Павелом Краловцом. Йому асистуватимуть співвітчизники Іво Надворнік та Томаш Мокруш.