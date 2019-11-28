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Факти / Спорт

Мальме — Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Букмекери дали прогноз на матч Мальме — Динамо в рамках п’ятого туру групового етапу Ліги Європи-2019/20.

Мальмо Динамо

Динамо у четвер, 28 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги Європи-2019/20, в якому біло-сині на стадіоні Шведбанк у Мальме зіграють проти місцевого Мальме. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Олексія Михайличенка. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.55. Успіх шведського клубу оцінюють в 3.05. Нічийний результат зустрічі — 3.20.

Читайте: Де дивитися Мальме — Динамо

До речі, Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляції матчу Мальме — Динамо в рамках матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

Фото: FC Dynamo Kyiv, Malmö FF

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