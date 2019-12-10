Про гру мільйонів знято чимало хороших фільмів. Факти ICTV вирішили обрати топ-10 найкращих.

Щорічно 10 грудня у світі поки не офіційно, але традиційно відзначають Всесвітній день футболу. Свято було засноване після відповідного рішення ООН, щоб віддати шану цьому виду спорту, який обожнюють мільйони людей у всьому світі.

Перша згадка про футбол як “про гру в м’яч ногами” історики віднайшли у китайських джерелах, які датуються ще до нашої ери. Однак у всьому світі батьківщиною футболу прийнято вважати Англію.

Факти ICTV вирішили зібрати топ-10 фільмів про футбол, які подарували шанувальникам цього виду спорту кінематографісти.

Хулігани Зеленої вулиці

Мабуть, один з найкрутіших фільмів про футбольних фанатів, без яких важко уявити саму гру. У центрі сюжету студент факультету журналістики Метт Бакнер, якого відрахували з Гарварду за злочин, якого він не скоював.

Метт зібрав свої речі і вирушив до Лондона до своєї сестри Шеннон. Її чоловік Стів знайомить Метта з молодшим братом Пітом, який є футбольним хуліганом. З цього моменту він занурюється у життя футбольних фанатів, потрапляє в одну з фірм Вест Гема і дізнається, що таке “навколофутбол”.

Фільм про брутальних хлопців, які билися за свій футбольний клуб, зняла 30-річна американська сценаристка та режисер, а головні ролі виконали Елайджа Вуд та Чарлі Ханнем.

2005, США, Велика Британія

Режисер : Лексі Александр

: Лексі Александр Рейтинг IMDb: 7,5

Пеле: Народження Легенди

З перших же кадрів стрічка демонструє, наскільки важливий футбол в Бразилії і як його там сприймають. Події фільму охоплюють дитинство легендарного футболіста Пеле і аж до перемоги на чемпіонаті світу у Швеції, коли бразильцю було 17 років.

Картина душевно передає дух бразильського та світового футболу тих років – зокрема, завдяки хронікам реальних матчів того часу. В одній зі сцен з’явився справжній Пеле.

У цій роботі ви не зустрінете зірок Голлівуду, хіба що в епізодах Вінсента Д’Онофріо та Колма Міні, але применшувати роботу інших акторів не варто, адже вони впоралися на відмінно. Варта уваги і природа Бразилії – у стрічці вдосталь можна побачити і фавел, і багатих кварталів Ріо, і джунглів, і океанського узбережжя.

2016, США

Режисер : Джефф Цимбалист, Майкл Цимбалист

: Джефф Цимбалист, Майкл Цимбалист Рейтинг IMDb: 7,2

Юнайтед: Мюнхенська трагедія

Багато футбольних фанатів знають про Мюнхенську авіакатастрофу 6 лютого 1958 року, в якій загинуло вісім ключових гравців зіркового складу Манчестер Юнайтед. Цей склад називали малюками Басбі (середній вік гравців був 21 рік), і вони зносили на своєму шляху суперників.

Стрічка максимально точно відтворює розвиток тих подій. Глядачу залишається лише спостерігати за тим, що відбувається очима легендарного Боббі Чарльтона, якому пощастило вижити у тій трагедії. Сама катастрофа є лише зав’язкою сюжету. Фільм розповідає, як манкуніанцям вдалося перегорнути одну з найважчих сторінок у своїй історії та зберегти клуб.

Головну роль у стрічці виконали Девід Теннант (Гаррі Поттер і келих вогню, Дві королеви), Джек О’Коннелл (Нескорений, Грошова пастка) та Сем Клафлін (Пірати Карибського моря 4, Голодні ігри 1/2).

2011, Велика Британія

Режисер : Джеймс Стронг

: Джеймс Стронг Рейтинг IMDb: 7,4

Проклятий Юнайтед

Це екранізація книги про Браяна Клафа – одного з найбільш успішних та одіозних тренерів в історії Англії. Він очолював Лідс Юнайтед лише 44 дні, а до приходу в клуб неодноразово критикував його гру та колишнього тренера. Пробачити футболісти йому цього так і не змогли.

Футболу як такого у фільмі небагато, загалом режисер демонструє потаємні куточки всередині футбольної кухні. Тонкощі взаємовідносин в команді та довкола неї, психологія футболістів передана ретельно та захопливо. Все це просякнуте англійським колоритом та дощовою атмосферою Туманного Альбіону.

Роль Браяна Клафа довірили зіграти британському актору Майклу Шину (Королева, Фрост проти Ніксона), а його помічника Тімоті Споллу (Король говорить!, Гаррі Поттер, Свіні Тодд, перукар-демон із Фліт-стріт).

2009, Велика Британія

Режисер : Том Гупер

: Том Гупер Рейтинг IMDb: 7,5

Гол!

Перший фільм з трилогії про Сантьяго Муньєса – сина мексиканського садівника з Лос-Анджелеса, який мріє стати професійним футболістом. Одного дня його гру помітив колишній футболіст Глен Фой, який приїхав до США навідати доньку. Глен обіцяє хлопцю перегляд у Ньюкасл Юнайтед, той починає збирати гроші на поїзду, які потім витрачає його батько.

На долю Сантьяго випаде чимало труднощів, але він прилетить в Ньюкасл, щоб в майбутньому стати гравцем сорок.

Стрічку доповнюють чудові саундтреки, які знайомі фанатам симулятора FIFA. Також в камео з’являються такі зірки, як Зідан, Бекхем, Рауль та інші.

Надалі вийдуть ще дві стрічки, як продовження цього фільму, але вони, як часто буває, виявилися дуже слабкими. Головну роль у стрічці виконав мексиканський актор Куно Беккер.

2005, США, Велика Британія

Режисер : Денні Кеннон

: Денні Кеннон Рейтинг IMDb: 6,7

Клас 92

Ця документальна стрічка розповідає історію шести випускників футбольної академії Манчестер Юнайтед, які згодом стали іконами свого клубу і завоювали для нього всі можливі титули.

Першочергово фільм адресували вболівальникам червоних дияволів, але роботу оцінили не лише вони. Клас 92 – ґрунтовний та дотепний, без надмірного кліше про золоту еру англійського футболу і чоловічу дружбу.

У головних ролях: Девід Бекхем, Раян Гіггз, Пол Скоулз, Нік Батт, Філ і Гарі Невілли.

2013, Велика Британія

Режисер : Бен Тернер, Гейб Тернер

: Бен Тернер, Гейб Тернер Рейтинг IMDb: 8,0

Змусь нас мріяти

Документальна стрічка про мінливість футбольної кар’єри Стівена Джерарда, одного з найкращих гравців в історії футбольного клубу Ліверпуль.

Стрічка розповідає про Стіві Джи та його особисту місію підняти легендарний клуб на вершину. Саме ця вірність клубу зробила його ім’я культовим серед фанатів червоних, але поклала на плечі великий тягар відповідальності. Популярність приходить та йде, не залишаючи абсолютно жодного сліду. Потрібно докласти титанічних зусиль, щоб її втримати.

Головні ролі у стрічці виконали Стівен Джеррард, Майкл Оуен, Стів Брюс, Джеймі Каррагер, Кенні Дангліш.

2018, Велика Британія

Режисер : Сем Блер

: Сем Блер Рейтинг IMDb: 8,1

Ціна перемоги

В центрі сюжету Гордон МакЛейд – тренер невеличкого шотландського футбольного клубу, який хоче врятувати клуб від переїзду в Ірландію, що хоче зробити новий американський власник. Для цього він вирішує взяти участь у Кубку Шотландії та ставить за мету завоювати національний трофей.

Допомогти команді досягнути успіху готовий легендарний нападник, який має проблеми з алкоголем та непрості стосунки з вболівальниками, а ще є зятем головного тренера. Однак особиста неприязнь заважає їхній співпраці.

Головну ролі у стрічці виконав володар премій Оскар, Золотий глобус та BAFTA Роберт Дюваль.

2000, США, Велика Британія

Режисер : Майкл Корренте

: Майкл Корренте Рейтинг IMDb: 6,3

Перемога

Події фільму розгортаються під час Другої світової війни в німецькому таборі для військовополонених на території Франції. Група західних військовополонених під керівництвом капітана британської армії Джона Колбі, який колись грав за Вест Гем Юнайтед, мають зіграти виставковий матч проти німецької команди наглядачів.

В перерві матчу капітан команди намагається організувати втечу за допомогою сил Опору. Однак військовополонені відмовляються бігти, тому що хочуть перемогти німців на полі.

У зйомках фільму взяли участь футболісти Боббі Мур та Пеле, а головні ролі виконали молоді Майкл Кейн та Сільвестр Сталлоне.

1981, США

Режисер : Джон Г’юстон

: Джон Г’юстон Рейтинг IMDb: 6,7

Грай, як Бекхем

Головною метою стрічки було зламати гендерні та расові стереотипи у футболі. Романтична комедія розповідає про двох молодих дівчат, які захоплюються футболом.

Одна з головних героїнь Джесс – родом з Пенджабу, її сім’я хоче, щоб вона стала юристом, але дівчина грає у вільний час в лондонському парку у футбол і мріє про кар’єру професійної футболістки. На одному з тренувань вона знайомиться з Джулз, і та запрошує її пограти у жіночій футбольній команді.

Одну з головних ролей виконала Кіра Найтлі, для якої цей фільм став першим, який здобув широку популярність. Сам Девід Бекхем з’являється у стрічці лише на кілька секунд.

Попри можливий скепсис щодо стрічки, вона свого часу поїздила значними кінофестивалями (Локарно, Лондон, Сідней) та була номінована на Золотий глобус та BAFTA.

2002, Велика Британія, Німеччина

Режисер : Гуріндер Чадха

: Гуріндер Чадха Рейтинг IMDb: 6,6

Нещодавно Факти ICTV склали добірку найкращих українських фільмів 2019 року.

Фото: IMDb