У футболі бувають моменти, які карколомно змінюють хід матчу. Це може бути вихід футболіста на заміну, незарахований гол, або ж заряди футбольних фанатів. Факти ICTV пригадали найдраматичніші з них.

Всесвітній день футболу традиційно відзначають 10 грудня. У цей день віддається дань спорту, який став стилем життя для понад 120 млн людей.

Як і за що можна любити масово гру, яка повільно розгортається на такому великому полі? Гру, в якій м’яч досить довго переміщується від одних воріт до інших, і гру яка часто минає без забитих голів?

Більшість фанатів люблять футбол не заглиблюючись в його складність, яка полягає у тренерських тактиках та стратегіях. Вони просто дивляться гру і радіють видовищу, віртуозністю футболістів, азарту на полі та неймовірним моментам, які перевертають хід матчу з ніг на голову.

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Факти ICTV пригадали 5 матчів, з переломними моментами, які змушували плакати від щастя одних фанатів і смакувати гіркоту поразки інших.

Ліверпуль – Мілан (3:3, пен.3:2). Фінал Ліги чемпіонів-2004/05

You’ll never walk alone

Цей матч називають найкращим фіналом в історії турніру. До перерви мерсисайдці поступилися россонері з рахунком 0:3. Тоді вболівальники червоних, які були на стадіоні Ататюрк у Стамбулі, ще до перерви затягнули вічний гімн клубу You’ll never walk alone. Здається, навіть на Енфілді YNWA так проникливо не співали, як в перерві фіналу-2005. Хтось з вболівальників плакав, хтось закривав обличчя руками, але всі вони співали.

— Пам’ятаю, як в кінці першого тайму вболівальники Ліверпуля почали виконувати гімн. Для мене це був шок. В Італії вболівальники не вели б себе так за рахунку 0:3, вони б просто почали кидати в футболістів каміння. Назавжди запам’ятаю це, – розповів якось екс-коуч Мілана Карло Анчелотті.

На другий тайм Ліверпуль переформатував розстановку на полі і… зрівняв. У серії пенальті вдача була на стороні англійського клубу.

Гравці Ліверпуля згадуючи той матч розповідають, що вирішальним ривком до камбеку став саме спів вболівальників червоних.

Лечче – Мілан (3:4). Серія А-2011/12

Вихід на заміну Кевіна-Прінса Боатенга

Феєричними камбеками славиться не лише Ліверпуль. У восьмому турі Серії А у сезоні 2011/12 россонері на виїзді ще до перерви горіли Лечче 3:0. На початку другого тайму наставник Мілана Массіміано Аллегрі вирішив змінити у грі Робінью на Кевін-Прінса Боатенга.

Це стало вирішальним моментом у матчі, адже ганець за 14 хвилин поклав у ворота суперника хет-трик, а на 83-й хвилині Маріо Епес приніс россонері перемогу.

Тоді ця фантастична перемога підняла Мілан на сьому сходинку у турнірній таблиці Серії А. А сам сезон команда завершила на другій позиції.

Україна – Англія (1:0). Євро-2012. Груповий етап

Незарахований гол Марко Девіча

Хто з українських фанатів не пам’ятає той злочасний момент, коли Джон Террі дістав м’яч після удару Марко Девіча з-за лінії воріт Джо Харта і вибив його у поле? 19 червня 2012 збірна України грала блискуче проти засновників гри мільйонів і мала обігрувати суперника, але все зруйнував Віктор Кашшаї, який не зарахував гол українців.

Весь світ після матчу обурювався сліпотою угорської суддівської бригади. Всі визнавали, що гол Девіча був чистим. Навіть самі англійці.

Навіть після цього синьо-жовті продовжували давити, йти в атаку, але англійці впевнено захищалися і у підсумку взяли три очки у матчі. Збірна Україна завершила виступи на стадії групового етапу з трьома очками в активі.

Уругвай – Гана (1:1, пен.4:2). Чемпіонат світу 2010. 1/4 фіналу

Гра рукою Луїса Суареса

У цьому матчі розгорнулася найбільш драматична розв’язка в історії ЧС. Шли останні секунди овертайму, м’яч летів у пусті ворота уругвайців, але Луїс Суарес, який опинився поруч, виставив руку і врятував збірну від голу.

Спочатку Луїс намагався обдурити арбітра Олегаріу Бенкеренса, запевняючи, що рукою зіграв не він, а Хорхе Фусіле. Але провести рефері не вийшло: Суарес отримав пряму червону, а у ворота Уругваю поставили пенальті на останній хвилині додаткового часу.

У випадку, якби Гана забивала пенальті, то виходила б до півфіналу, але Г’ян пробив у поперечину і справа перейшла до серії пенальті, де точніше бив Уругвай – 4:2.

Ліверпуль – Барселона (4:0). Ліга чемпіонів-2018/19. Матч-відповідь 1/2 фіналу

Розіграш кутового у виконанні Трента Александера-Арнольда

Кутовий у виконанні захисника Ліверпуля Александера-Арнольда у матчі-відповіді проти Барселони в 1/2 фіналу ЛЧ-2018/19 назавжди увійшов в історію. Тоді Ліверпуль вів у рахунку 3:0, і для теоретичного виходу до фіналу лишалося забити ще один м’яч.

На 77-й хвилині червоні заробили кутовий, який пішов виконувати Трент. Спершу англієць відійшов від м’яча і хотів дати пробити Шакірі, але помітив що гравці Барси на секунду виключилися з гри. Трент різко розвернувся назад і видав пас, який пройшов повз каталонських зівак. Дівок Орігі у цьому моменті був точним.

Цей гол став вишенькою на тортику для Ліверпуля, особливо після першого матчу на Камп Ноу, коли хлопці Клоппа програли 3:0.

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