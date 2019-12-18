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Факти / Спорт

Фірміно вивів Ліверпуль у фінал Клубного чемпіонату світу

Ліверпуль обіграв мексиканський Монтеррей у півфіналі Клубного чемпіонату світу.

Монтеррей Ливерпуль

Ліверпуль зустрічався з мексиканським Монтерреєм у півфіналі Клубного чемпіонату світу. Зустріч пройшла на Міжнародному стадіоні Халіфа у Досі і завершилася перемогою підопічних Юргена Клоппа з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі відкрили мерсисайдці на 12-й хвилині після того, як Мохаммед Салах елегантно щічкою відпасував на Набі Кейта, а той пробив точно у сітку воріт. Відповідь смугастих, як називають мексиканський клуб, не змусила себе чекати. Через дві хвилини після розіграшу штрафного Аліссон не зумів зафіксувати м’яча. Кулястий відлетів прямо в ноги Рожеліу Фунесу, який зрівняв рахунок.

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Як і в першій половині зустрічі, у другому таймі Ліверпуль продовжував володіти територіальною перевагою, однак вирішальний гол червоні забили лише у доданий час.

За п’ять хвилин до кінця гри Клопп випустив на поле Роберто Фірміно замість Дівока Орігі і бразилець віддячив німцю голом. Трент Александер-Арнольд, який так само вийшов на заміну, навісив у штрафну, звідки Фірміно завдав точного удару по воротах Монтеррея.

Таким чином Ліверпуль став другим фіналістом Клубного чемпіонату світу. 21 грудня у фіналі турніру червоні зустрінуться з бразильським Фламенго.

Нагадаємо, поки основа Ліверпуля знаходиться у Катарі, юнаки Ліверпуля крупно влетіли Астон Віллі у Кубку ліги.

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