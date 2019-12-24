Авторитетне видання The Ring підбило підсумки 2019 року у боксі.

Найкращим боксером року за версією The Ring став чемпіон світу у п’яти вагових категоріях мексиканець Сауль Альварес.

У 2019 Альварес об’єднав титули в середній вазі і завоював пояс WBO в напівважкій вазі, завдяки перемозі над росіянином Сергієм Ковальовим.

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Найкращим тренером року визнаний наставник Канело – Едді Рейносо.

Боєм року обрано зустріч японця Наоя Іноуе з філіппінцем Ноніто Донейром. Бій відбувся 7-го листопада та завершився перемогою японця одноголосним рішенням суддів.

Удар Деонтея Вайлдера у поєдинку проти Луїса Ортіса став Нокаутом року. Не обійшов журнал увагою зустріч Енді Руїса та Ентоні Джошуа: перемогу мексиканця над британцем назвали Сюрпризом року, а третій раунд бою-реваншу боксерів став Раундом року.

Нагадаємо, Володимир Кличко номінований на звання найкращого боксера десятиліття.

Джерело: The Ring

Фото: The Ring