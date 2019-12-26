Що таке Boxing Day у футболі і чому він важливий

Факти ICTV розповідають що таке Boxing Day в англійському футболі та чому існує така традиція, а також цікаві факти.

25 грудня на Різдво майже весь світ йде на різдвяні канікули і лише футболісти в англійській Прем’єр-лізі продовжують працювати у поті чола. Традиція проводити футбольні матчі на наступний день після Різдва існує незмінно вже десятки років.

Факти ICTV вирішили розповісти про традицію та появу Boxing Day у футболі та цікаві факти.

Що таке Boxing Day?

Boxing Day — це матчі чергового туру в англійській Прем’єр-лізі. Зазвичай вони припадають на 19 тур і граються на наступний день після Різдва.

Деякі фанати помилково вважають Boxing Day “суперударною” десятиденкою, протягом якої команди грають 3-4 тура. Але це не так.

АПЛ єдина ліга світу, де футбольні клуби проводять матчі 26 грудня і збирають заповнені стадіони. При чому, статус команди тут не грає жодної ролі: Астон Вілла та Саутгемптон або Крістал Пелас та Вест Гем.

У матчі Boxing Day кожен футболіст прагне показати всю свою майстерність та презентувати вболівальникам подарунок на свята у вигляді перемоги команди.

Також на Boxing Day в основному проводять дербі — матчі між клубами з одного міста чи району. Оскільки вболівальнику незручно їхати через всю країну, а з’їздити у сусіднє місто цілком прийнятно.

Історія появи Boxing Day

Історія появи Boxing Day сягає XVII століття, коли дворяни дякували своїм слугам за роботу протягом року. Оскільки прислузі доводилося працювати на Різдво, подарунки на наступний день від їхніх господарів були своєрідною втіхою за пропущене свято.

Першим матчем в Boxing Day в історії стала грала між Шеффілдом та Халламом у 1860 році, яка припала якраз на 26 грудня. Цікаво, що цей матч є також першим офіційним в історії футболу. Тоді Шеффілд взяв гору над суперником з рахунком 2:0.

Через майже 100 років (1957 рік), матчі 26 грудня стали традиційними в футбольному календарі чемпіонатів усіх дивізіонів.

Цікаві факти

За останні 20 років команда, яка посідала останню сходинку перед Boxing Day, вилітала до Чемпіоншипу

Часто команда, яка є лідером чемпіонату на Різдво, завойовує чемпіонський трофей по завершенню сезону

Найрезультативніші матчі 26 грудня пройшли у 1963 році . В десяти матчах команди забили 66 голів

. В десяти матчах команди забили 66 голів 27 грудня 1963 року видання The Daily Mirror вийшло із заголовком: “Божевільний, божевільний, божевільний, божевільний футбольний Boxing Day“, так як в той день любителі футболу побачили 3 покера, 3 хет-трика, 8 дублів, 4 червоних картки, а середня кількість забитих м’ячів склала 6,6 голів за гру

Під час божевільної десятиденки команди демонструють закономірні результати. Цей відрізок демонструє, яка з команд знаходиться у тонусі, а у якої є проблеми. Мотив Boxing Day простий — провести якнайбільше матчів під час різдвяних канікул, які зможуть відвідати максимум вболівальників.

До речі Факти ICTV склали список топ-10 найкращих фільмів про футбол.

Фото: Matthew Lewis/ Getty Images.