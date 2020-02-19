Ліга чемпіонів УЄФА сезону 2019/20 стартувала 17 вересня.

За регламентом Ліги чемпіонів команди, які посіли перше та друге місця у своїх групах, вийшли до 1/8 фіналу ЛЧ і продовжили боротьбу за головний клубний трофей Європи, а ті, які посіли третю сходинку потрапили в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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Єдиний представник України у Лізі чемпіонів донецький Шахтар за підсумками групового етапу не зумів пробитися у плей-оф і потрапив у Лігу Європи.

Час початку матчів стадії плей-оф – 22.00 за київським часом.

Фінальний матч відбудеться 30 травня 2020 року на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка у Стамбулі.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2019/20.

1/8 фіналу

18.02.2020 22.00 Атлетіко 1:0 Ліверпуль 22.00 Боруссія Д 2:1 ПСЖ 19.02.2020 22.00 Аталанта _:_ Валенсія 22.00 Тоттенгем _:_ РБ Лейпциг 25.02.2020 22.00 Наполі _:_ Барселона 22.00 Челсі _:_ Баварія 26.02.2020 22.00 Ліон _:_ Ювентус 22.00 Реал Мадрид _:_ Манчестер Сіті 10.03.2020 22.00 Валенсія _:_ Аталанта 22.00 РБ Лейпциг _:_ Тоттенгем 11.03.2020 22.00 Ліверпуль _:_ Атлетіко 22.00 ПСЖ _:_ Боруссія Д 17.03.2020 22.00 Манчестер Сіті _:_ Реал Мадрид 22.00 Ювентус _:_ Ліон 18.03.2020 22.00 Баварія _:_ Челсі 22.00 Барселона _:_ Наполі

Груповий етап

Група А

№ Команда І П Н П З П О 1. ПСЖ 6 5 1 0 17 2 16 2. Реал Мадрид 6 3 2 1 14 8 11 3. Брюгге 6 0 3 3 4 12 3 4. Галатасарай 6 0 2 4 1 14 2

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 19:55 Брюгге 0:0 Галатасарай 22:00 ПСЖ 1:0 Брюгге 22:00 ПСЖ 3:0 Реал 22:00 Реал 6:0 Галатасарай 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 19:55 Реал 1:1 Брюгге 19:55 Галатасарай 1:1 Брюгге 22:00 Галатасарай 0:1 ПСЖ 22:00 Реал 2:2 ПСЖ 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 22:00 Брюгге 0:5 ПСЖ 22:00 Брюгге 1:3 Реал 22:00 Галатасарай 0:1 Реал 22:00 ПСЖ 5:0 Галатасарай

Група B

№ Команда І П Н П З П О 1. Баварія 6 6 0 0 24 5 18 2. Тоттенгем 6 3 1 2 18 14 10 3. Олімпіакос 6 1 1 4 8 14 4 4. Црвена Звезда 6 1 0 5 3 20 3

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 19:55 Олімпіакос 2:2 Тоттенгем 19:55 Баварія 2:0 Олімпіакос 22:00 Баварія 3:0 Црвена Звезда 22:00 Црвена Звезда 0:4 Тоттенгем 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 19:55 Тоттенгем 2:7 Баварія 19:55 Тоттенгем 4:2 Олімпіакос 22:00 Црвена Звезда 3:1 Олімпіакос 22:00 Црвена Звезда 0:6 Баварія 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 22:00 Олімпіакос 2:3 Баварія 22:00 Баварія 3:1 Тоттенгем 22:00 Тоттенгем 5:0 Црвена Звезда 22:00 Олімпіакос 1:0 Црвена Звезда

Група С

№ Команда І П Н П З П О 1. Манчестер Сіті 6 4 2 0 16 4 14 2. Аталанта 6 2 1 3 8 12 7 3. Шахтар Донецьк 6 1 3 2 8 13 6 4. Динамо Загреб 6 1 2 3 10 13 5

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Динамо 4:0 Аталанта 22:00 Динамо 3:3 Шахтар 22:00 Шахтар 0:3 Ман.Сіті 22:00 Аталанта 1:1 Ман.Сіті 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 19:55 Аталанта 1:2 Шахтар 22:00 Аталанта 2:0 Динамо 22:00 Ман.Сіті 2:0 Динамо 22:00 Ман.Сіті 1:1 Шахтар 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 19:55 Шахтар 2:2 Динамо 19:55 Шахтар 0:3 Аталанта 22:00 Ман.Сіті 5:1 Аталанта 19:55 Динамо 1:4 Ман.Сіті

Група D

№ Команда І П Н П З П О 1. Ювентус 6 5 1 0 12 4 16 2. Атлетіко 6 3 1 2 8 5 10 3. Байєр 6 2 0 4 5 9 6 4. Локомотив 6 1 0 5 4 11 3

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Атлетіко 2:2 Ювентус 19:55 Локомотив 1:2 Ювентус 22:00 Байєр 1:2 Локомотив 22:00 Байєр 2:1 Атлетіко 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 22:00 Локомотив 0:2 Атлетіко 19:55 Локомотив 0:2 Байєр 22:00 Ювентус 3:0 Байєр 22:00 Ювентус 1:0 Атлетіко 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 19:55 Атлетіко 1:0 Байєр 22:00 Атлетіко 2:0 Локомотив 22:00 Ювентус 2:1 Локомотив 22:00 Байєр 0:2 Ювентус

Група E

№ Команда І П Н П З П О 1. Ліверпуль 6 4 1 1 13 8 13 2. Наполі 6 3 3 0 11 4 12 3. Зальцбург 6 2 1 3 16 13 7 4. Генк 6 0 1 5 5 20 1

1 тур. 17.09 4 тур. 5.11 22:00 Зальцбург 6:2 Генк 22:00 Ліверпуль 2:1 Генк 22:00 Наполі 2:0 Ліверпуль 22:00 Наполі 1:1 Зальцбург 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 19:55 Генк 0:0 Наполі 22:00 Генк 1:4 Зальцбург 22:00 Ліверпуль 4:3 Зальцбург 22:00 Ліверпуль 1:1 Наполі 3 тур. 23.10 6 тур. 10.12 22:00 Генк 1:4 Ліверпуль 19:55 Зальцбург 0:2 Ліверпуль 22:00 Зальцбург 2:3 Наполі 19:55 Наполі 4:0 Генк

Група F

№ Команда І П Н П З П О 1. Барселона 6 4 2 0 9 4 14 2. Боруссія Дортмунд 6 3 1 2 8 8 10 3. Інтер 6 2 1 3 10 9 7 4. Славія Прага 6 0 2 4 4 10 2

1 тур. 17.09 4 тур. 5.11 22:00 Боруссія Д 0:0 Барселона 19:55 Барселона 0:0 Славія 22:00 Інтер 1:1 Славія 22:00 Боруссія Д 3:2 Інтер 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 19:55 Славія 0:2 Боруссія Д 22:00 Барселона 3:1 Боруссія Д 22:00 Барселона 2:1 Інтер 22:00 Славія 1:3 Інтер 3 тур. 23.10 6 тур. 10.12 22:00 Інтер 2:0 Боруссія Д 22:00 Боруссія Д 2:1 Славія 22:00 Славія 1:2 Барселона 22:00 Інтер 1:2 Барселона

Група G

№ Команда І П Н П З П О 1. Лейпциг 6 3 2 1 10 8 11 2. Ліон 6 2 2 2 9 8 8 3. Бенфіка 6 2 1 3 10 11 7 4. Зеніт 6 2 1 3 7 9 7

1 тур. 17.09 4 тур. 5.11 22:00 Бенфіка 1:2 Лецпциг 19:55 Зеніт 0:2 Лейпциг 22:00 Ліон 1:1 Зеніт 22:00 Ліон 3:1 Бенфіка 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 22:00 Зеніт 3:1 Бенфіка 19:55 Зеніт 2:0 Ліон 22:00 Лейпциг 0:2 Ліон 22:00 Лейпциг 2:2 Бенфіка 3 тур. 23.10 6 тур. 10.12 19:55 Лейпциг 2:1 Зеніт 22:00 Бенфіка 3:0 Зеніт 22:00 Бенфіка 2:1 Ліон 22:00 Ліон 2:2 Лейпциг

Група H

№ Команда І П Н П З П О 1. Валенсія 6 3 2 1 9 7 11 2. Челсі 6 3 2 1 11 9 11 3. Аякс 6 3 1 2 12 6 10 4. Лілль 6 0 1 5 4 14 1