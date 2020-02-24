Завтра, 25 лютого, у Неаполі на стадіоні Сан-Паоло відбудеться перша гра 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Наполі та Барселоною.

За день до матчу до Італії прибула делегація каталонського клубу. Через спалах коронавірусу, який спостерігається на півночі Італії, футболістам та іншим членам делегації виміряли температуру у літаку після приземлення в Неаполі.

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Вимірювання температури – вимушений захід. У ЗМІ раніше повідомлялося, що в Неаполі зафіксовані два випадки підозри на вірус Covid-19. Також від вірусу в Італії вже констатували сім смертей.

A short while ago in Naples, Italy … pic.twitter.com/WaTEcEoLyR — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 24, 2020

У зв’язку з цим Федерація футболу Італії планує проводити матчі до 1 березня без глядачів.

Також Факти ICTV розповідали, де можна подивитися гру Наполі – Барселона.

Фото: FC Barcelona

Джерело: Ahora Roma