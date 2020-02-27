Бенфіка та Шахтар зійдуться у Лісабоні на Ештадіу да Луж в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/21.

У першому матчі, який пройшов у Харкові на ОСК Металіст, гірники здобули перемогу з рахунком 2:1. Щоб вийти до наступної стадії підопічних Луїша Каштру влаштує нічия, або навіть поразка з рахунком 3:2.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Бруну Лажі. На перемогу Бенфіки приймають ставки з коефіцієнтом 1.96. Успіх українського клубу оцінюють в 3.70. Нічийний результат зустрічі — 3.90.

Зустріч у Португалії довірили судити нідерландському арбітру Бьорну Кейперсу. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Сандер ван Рукел та Ервін Зейнстра. Відеопомічниками будуть Пол ван Букель та Денніс Хіглер.

Текстова онлайн-трансляція матчу Бенфіка – Шахтар розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.