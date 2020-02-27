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Бенфіка — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Бенфіка — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Бенфіка та Шахтар зійдуться у Лісабоні на Ештадіу да Луж в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/21.

У першому матчі, який пройшов у Харкові на ОСК Металіст, гірники здобули перемогу з рахунком 2:1. Щоб вийти до наступної стадії підопічних Луїша Каштру влаштує нічия, або навіть поразка з рахунком 3:2.

Читайте: Бенфіка — Шахтар: анонс матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Бруну Лажі. На перемогу Бенфіки приймають ставки з коефіцієнтом 1.96. Успіх українського клубу оцінюють в 3.70. Нічийний результат зустрічі — 3.90.

Зустріч у Португалії довірили судити нідерландському арбітру Бьорну Кейперсу. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Сандер ван Рукел та Ервін Зейнстра. Відеопомічниками будуть Пол ван Букель та Денніс Хіглер.

Текстова онлайн-трансляція матчу Бенфіка – Шахтар розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.

З початку З кінця
Пряма трансляція
20:59 - 27 лютого
Стартовий склад Шахтаря

Пятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Исмаїлі, Маркос Антоніо, Степаненко, Марлос, Алан Патрік, Тайсон, Мораес.

Запасні: Болбат, Майкон, Фернандо, Тете, Коноплянка, Хочолава, Шевченко.

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20:56 - 27 лютого
Стартовий склад Бенфіки

Влаходімос, Грімальдо, Ферро, Діаш, Таварес, Сілва, Таарабт, Вайгл, Чікіньо, Соуза, Піцці.

Запасні: Серві, Флорентіно, Таварес, Вінісіус, Хота, Свілар, Сеферович.

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20:48 - 27 лютого

А ще на стадіоні орлів ось такий відлік до матчу йде.

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20:46 - 27 лютого

За півтори години до матчу на Ештадіу да Луж поки ще порожньо, хоча очікується більше 45 тис. глядачів

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