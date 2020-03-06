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Факти / Спорт

РБ Лейпциг — Тоттенгем: прогноз букмекерів на матч-відповідь Ліги чемпіонів

РБ Лейпциг у вівторок, 10 березня, проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому підопічні Юліана Нагельясмана на стадіоні Ред Бул Арена у Лейпцигу зіграють проти англійського Тоттенгем Готспур. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Юліана Нагельсмана. На перемогу РБ Лейпцига приймають ставки з коефіцієнтом 1.65. Успіх англійського клубу оцінюють в 5.10. Нічийний результат зустрічі — 4.20.

Читайте: Тоттенгем розпочав 1/8 ЛЧ поразкою вдома від РБ Лейпциг

Також на прохід німецького клубу до чвертьфіналу турніру дають коефіцієнт 1.16, тоді як шанси підопічних Жозе Моурінью після мінімальної домашньої поразки на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні оцінюються в 5.74.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з прогнозами букмекерів на матч-відповідь Валенсія – Аталанта в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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