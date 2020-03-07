У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Валенсія зіграє з Аталантою. Матч пройде 10 березня у Валенсії на стадіоні Месталья.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5. Интернет і на російському телеканалі Матч! Футбол 1.

Читайте: Валенсія — Аталанта: прогноз букмекерів на матч-відповідь Ліги чемпіонів

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

У першому матчі на Сан-Сіро у Мілані Аталанта з розгромним рахунком 4:1 взяла гору над Валенсією.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з прогнозами букмекерів на матч-відповідь РБ Лейпциг – Тоттенгем Готспур в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20.