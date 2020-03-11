Ліга чемпіонів УЄФА сезону 2019/20 стартувала 17 вересня.
За регламентом Ліги чемпіонів команди, які посіли перше та друге місця у своїх групах, вийшли до 1/8 фіналу ЛЧ і продовжили боротьбу за головний клубний трофей Європи, а ті, які посіли третю сходинку потрапили в 1/16 фіналу Ліги Європи.
Читайте: Ліга Європи-2019/20: календар та результати матчів
Єдиний представник України у Лізі чемпіонів донецький Шахтар за підсумками групового етапу не зумів пробитися у плей-оф і потрапив у Лігу Європи.
Час початку матчів стадії плей-оф – 22.00 за київським часом.
Фінальний матч відбудеться 30 травня 2020 року на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка у Стамбулі.
Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2019/20.
1/8 фіналу
Груповий етап
Група А
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|17
|2
|16
|2.
|Реал Мадрид
|6
|3
|2
|1
|14
|8
|11
|3.
|Брюгге
|6
|0
|3
|3
|4
|12
|3
|4.
|Галатасарай
|6
|0
|2
|4
|1
|14
|2
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|19:55
|Брюгге
|0:0
|Галатасарай
|22:00
|ПСЖ
|1:0
|Брюгге
|22:00
|ПСЖ
|3:0
|Реал
|22:00
|Реал
|6:0
|Галатасарай
|2 тур. 1.10
|5 тур. 26.11
|19:55
|Реал
|1:1
|Брюгге
|19:55
|Галатасарай
|1:1
|Брюгге
|22:00
|Галатасарай
|0:1
|ПСЖ
|22:00
|Реал
|2:2
|ПСЖ
|3 тур. 22.10
|6 тур. 11.12
|22:00
|Брюгге
|0:5
|ПСЖ
|22:00
|Брюгге
|1:3
|Реал
|22:00
|Галатасарай
|0:1
|Реал
|22:00
|ПСЖ
|5:0
|Галатасарай
Група B
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Баварія
|6
|6
|0
|0
|24
|5
|18
|2.
|Тоттенгем
|6
|3
|1
|2
|18
|14
|10
|3.
|Олімпіакос
|6
|1
|1
|4
|8
|14
|4
|4.
|Црвена Звезда
|6
|1
|0
|5
|3
|20
|3
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|19:55
|Олімпіакос
|2:2
|Тоттенгем
|19:55
|Баварія
|2:0
|Олімпіакос
|22:00
|Баварія
|3:0
|Црвена Звезда
|22:00
|Црвена Звезда
|0:4
|Тоттенгем
|2 тур. 1.10
|5 тур. 26.11
|19:55
|Тоттенгем
|2:7
|Баварія
|19:55
|Тоттенгем
|4:2
|Олімпіакос
|22:00
|Црвена Звезда
|3:1
|Олімпіакос
|22:00
|Црвена Звезда
|0:6
|Баварія
|3 тур. 22.10
|6 тур. 11.12
|22:00
|Олімпіакос
|2:3
|Баварія
|22:00
|Баварія
|3:1
|Тоттенгем
|22:00
|Тоттенгем
|5:0
|Црвена Звезда
|22:00
|Олімпіакос
|1:0
|Црвена Звезда
Група С
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Манчестер Сіті
|6
|4
|2
|0
|16
|4
|14
|2.
|Аталанта
|6
|2
|1
|3
|8
|12
|7
|3.
|Шахтар Донецьк
|6
|1
|3
|2
|8
|13
|6
|4.
|Динамо Загреб
|6
|1
|2
|3
|10
|13
|5
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|22:00
|Динамо
|4:0
|Аталанта
|22:00
|Динамо
|3:3
|Шахтар
|22:00
|Шахтар
|0:3
|Ман.Сіті
|22:00
|Аталанта
|1:1
|Ман.Сіті
|2 тур. 1.10
|5 тур. 26.11
|19:55
|Аталанта
|1:2
|Шахтар
|22:00
|Аталанта
|2:0
|Динамо
|22:00
|Ман.Сіті
|2:0
|Динамо
|22:00
|Ман.Сіті
|1:1
|Шахтар
|3 тур. 22.10
|6 тур. 11.12
|19:55
|Шахтар
|2:2
|Динамо
|19:55
|Шахтар
|0:3
|Аталанта
|22:00
|Ман.Сіті
|5:1
|Аталанта
|19:55
|Динамо
|1:4
|Ман.Сіті
Група D
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Ювентус
|6
|5
|1
|0
|12
|4
|16
|2.
|Атлетіко
|6
|3
|1
|2
|8
|5
|10
|3.
|Байєр
|6
|2
|0
|4
|5
|9
|6
|4.
|Локомотив
|6
|1
|0
|5
|4
|11
|3
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|22:00
|Атлетіко
|2:2
|Ювентус
|19:55
|Локомотив
|1:2
|Ювентус
|22:00
|Байєр
|1:2
|Локомотив
|22:00
|Байєр
|2:1
|Атлетіко
|2 тур. 1.10
|5 тур. 26.11
|22:00
|Локомотив
|0:2
|Атлетіко
|19:55
|Локомотив
|0:2
|Байєр
|22:00
|Ювентус
|3:0
|Байєр
|22:00
|Ювентус
|1:0
|Атлетіко
|3 тур. 22.10
|6 тур. 11.12
|19:55
|Атлетіко
|1:0
|Байєр
|22:00
|Атлетіко
|2:0
|Локомотив
|22:00
|Ювентус
|2:1
|Локомотив
|22:00
|Байєр
|0:2
|Ювентус
Група E
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Ліверпуль
|6
|4
|1
|1
|13
|8
|13
|2.
|Наполі
|6
|3
|3
|0
|11
|4
|12
|3.
|Зальцбург
|6
|2
|1
|3
|16
|13
|7
|4.
|Генк
|6
|0
|1
|5
|5
|20
|1
|1 тур. 17.09
|4 тур. 5.11
|22:00
|Зальцбург
|6:2
|Генк
|22:00
|Ліверпуль
|2:1
|Генк
|22:00
|Наполі
|2:0
|Ліверпуль
|22:00
|Наполі
|1:1
|Зальцбург
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|19:55
|Генк
|0:0
|Наполі
|22:00
|Генк
|1:4
|Зальцбург
|22:00
|Ліверпуль
|4:3
|Зальцбург
|22:00
|Ліверпуль
|1:1
|Наполі
|3 тур. 23.10
|6 тур. 10.12
|22:00
|Генк
|1:4
|Ліверпуль
|19:55
|Зальцбург
|0:2
|Ліверпуль
|22:00
|Зальцбург
|2:3
|Наполі
|19:55
|Наполі
|4:0
|Генк
Група F
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Барселона
|6
|4
|2
|0
|9
|4
|14
|2.
|Боруссія Дортмунд
|6
|3
|1
|2
|8
|8
|10
|3.
|Інтер
|6
|2
|1
|3
|10
|9
|7
|4.
|Славія Прага
|6
|0
|2
|4
|4
|10
|2
|1 тур. 17.09
|4 тур. 5.11
|22:00
|Боруссія Д
|0:0
|Барселона
|19:55
|Барселона
|0:0
|Славія
|22:00
|Інтер
|1:1
|Славія
|22:00
|Боруссія Д
|3:2
|Інтер
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|19:55
|Славія
|0:2
|Боруссія Д
|22:00
|Барселона
|3:1
|Боруссія Д
|22:00
|Барселона
|2:1
|Інтер
|22:00
|Славія
|1:3
|Інтер
|3 тур. 23.10
|6 тур. 10.12
|22:00
|Інтер
|2:0
|Боруссія Д
|22:00
|Боруссія Д
|2:1
|Славія
|22:00
|Славія
|1:2
|Барселона
|22:00
|Інтер
|1:2
|Барселона
Група G
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Лейпциг
|6
|3
|2
|1
|10
|8
|11
|2.
|Ліон
|6
|2
|2
|2
|9
|8
|8
|3.
|Бенфіка
|6
|2
|1
|3
|10
|11
|7
|4.
|Зеніт
|6
|2
|1
|3
|7
|9
|7
|1 тур. 17.09
|4 тур. 5.11
|22:00
|Бенфіка
|1:2
|Лецпциг
|19:55
|Зеніт
|0:2
|Лейпциг
|22:00
|Ліон
|1:1
|Зеніт
|22:00
|Ліон
|3:1
|Бенфіка
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|22:00
|Зеніт
|3:1
|Бенфіка
|19:55
|Зеніт
|2:0
|Ліон
|22:00
|Лейпциг
|0:2
|Ліон
|22:00
|Лейпциг
|2:2
|Бенфіка
|3 тур. 23.10
|6 тур. 10.12
|19:55
|Лейпциг
|2:1
|Зеніт
|22:00
|Бенфіка
|3:0
|Зеніт
|22:00
|Бенфіка
|2:1
|Ліон
|22:00
|Ліон
|2:2
|Лейпциг
Група H
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Валенсія
|6
|3
|2
|1
|9
|7
|11
|2.
|Челсі
|6
|3
|2
|1
|11
|9
|11
|3.
|Аякс
|6
|3
|1
|2
|12
|6
|10
|4.
|Лілль
|6
|0
|1
|5
|4
|14
|1
|1 тур. 17.09
|4 тур. 5.11
|22:00
|Аякс
|3:0
|Лілль
|22:00
|Валенсія
|4:1
|Лілль
|22:00
|Челсі
|0:1
|Валенсія
|22:00
|Челсі
|4:4
|Аякс
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|22:00
|Валенсія
|0:3
|Аякс
|19:55
|Валенсія
|2:2
|Челсі
|22:00
|Лілль
|1:2
|Челсі
|22:00
|Лілль
|0:2
|Аякс
|3 тур. 23.10
|6 тур. 10.12
|19:55
|Аякс
|0:1
|Челсі
|22:00
|Аякс
|0:1
|Валенсія
|22:00
|Лілль
|1:1
|Валенсія
|22:00
|Челсі
|2:1
|Лілль