Німецька біофармацевтична компанія CureVac, яка належить власнику німецького Хоффенхайма Дітмару Хоппу, знаходиться на фінішній прямій у розробці вакцини від коронавірусу.

Прогрес німецьких вчених вже зацікавив Сполучені Штати, зокрема і президента Дональда Трампа, які запропонували фірмі переїхати за океан.

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Сам Хопп і німецький уряд запевнили, що цього не трапиться. А міністр економіки Німеччини Пітер Алтмайєр відповів Трампу, що Німеччина не продається.

Також у CureVac заявили, що в разі успішної розробки вони готові запропонувати свою допомогу всьому світу.

Федеральне міністерство охорони здоров’я раніше підтвердило звіт Welt am Sonntag про те, що уряд США намагається перекупити вчених компанії CureVac, яка знаходиться у Тюбінгені (Німеччина). Президент США Дональд Трамп хотів привезти німецьких вчених до США аби забезпечити препарат лише для своєї країни.

Дітмар Хопп є одним з найбагатших людей Німеччини. Завдяки Хоппу футбольний клуб Хоффенхайм пройшов шлях від нижчих ліг до Бундесліги та участі в єврокубках. Втім, вболівальникам традиційних клубів (наприклад Баварії) втручання магнатів або іноземних корпорацій руйнує правило 50+1, за яким власниками повинні бути вболівальники.

Нагадаємо, матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи призупинили на невизначений термін.

Джерело: Der Spiegel