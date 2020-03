Матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи призупинили – УЄФА

УЄФА офіційно призупинив всі матчі Ліги Чемпіонів і Ліги Європи сезону-2019/20.

Всі єврокубкові матчі, що були заплановані на наступний тиждень, не відбудуться. Дати їхнього проведення оголосять пізніше. Відповідне рішення пов’язане з епідемією коронавірусу. Таким чином, матч-відповідь Шахтар – Вольфсбург відкладено.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

Full statement:

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020