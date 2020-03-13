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Матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи призупинили – УЄФА

УЄФА офіційно призупинив всі матчі Ліги Чемпіонів і Ліги Європи сезону-2019/20.

Всі єврокубкові матчі, що були заплановані на наступний тиждень, не відбудуться. Дати їхнього проведення оголосять пізніше. Відповідне рішення пов’язане з епідемією коронавірусу. Таким чином, матч-відповідь Шахтар – Вольфсбург відкладено.

Через перенесення матчів жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА, заплановані на 20 березня, також відкладаються.

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Спершу через збільшення кількості інфікованих Covid-19 людей в кількох країнах вирішили проводити матчі без глядачів, а пізніше і зовсім призупинили чемпіонати. За порожніх трибун також зіграли три матчі Ліги чемпіонів та шість матчів в Лізі Європи, два матчі (за участю Інтера та Роми) – скасували.

Напередодні УЄФА запросив представників 55 національних асоціацій, правління Асоціації європейських клубів, представників європейських ліг і профспілки гравців FIFPro взяти участь у відеоконференції, щоб обговорити ситуацію, що склалася. Зустріч планують провести у вівторок 17 березня.

За інформацією французького видання L’Équipe, 17 березня мають оголосити про перенесення Євро-2020.

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

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