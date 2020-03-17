УЄФА хоче €300 млн за перенесення Євро-2020

Союз європейських футбольних асоціацій вимагатиме від клубів та ліг відшкодування у розмірі €300 млн, щоб перенести Євро-2020 на наступний рік через пандемію коронавірусу.

Саме в таку суму УЄФА оцінює витрати на перенесення чемпіонату Європи на червень 2021 року. Таку пропозицію буде озвучено під час відеоконференції 17 березня.

Читайте: Які спортивні турніри скасували через коронавірус (СПИСОК)

17 березня також буде обговорюватися питання проведення матчів, що залишилися у Лізі чемпіонів та Лізі Європи, а також вплив перенесення Євро-2020 на жіночий чемпіонат Європи, який повинен пройти в Англії в липні-серпні 2021 року.

Очевидним пріоритетом ліг та клубів є якимось чином завершити поточний сезон, а не скасовувати змагання. Незважаючи на масштабність і непередбачуваність глобального спалаху Covid-19, більшість європейських ліг і клубів зберігають надію на те, що їхні змагання все ж можуть закінчитися в травні та червні.

Раніше повідомлялося, що УЄФА може визнати переможцями чемпіонатів нинішніх лідерів ліг.

Джерело: The Athletic