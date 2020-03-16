УЄФА може визнати переможцями чемпіонатів нинішніх лідерів ліг

УЄФА під час відеоконференції 17 березня збирається запропонувати представникам 55 європейських федерацій визнати чемпіонами країн команди, які наразі очолюють турнірні таблиці своїх ліг.

Президент УЄФА Александер Чеферін підтвердив, що підтримує такий формат визначення чемпіона на момент припинення кожного з національних чемпіонатів.

Читайте: Компанія власника Хоффенхайма близька до створення вакцини від коронавірусу

Таким чином визначаться команди, які кваліфікуються в Лігу чемпіонів та Лігу Європи наступного сезону.

Пониження та підвищення команд у класі визначатиметься керівництвом національних чемпіонатів без участі УЄФА.

Після 23-х турів УПЛ у турнірній таблиці лідирує донецький Шахтар, маючи в активі 59 пунктів. Друга сходинка у луганської Зорі (46). У випадку дострокового припинення чемпіонату України саме ці дві команди кваліфікуються в ЛЧ (Шахтар – груповий етап, Зоря – кваліфікація).

На 17 березня також заплановано обговорення питання про можливе перенесення чемпіонату Європи з футболу.

Спалах Covid-19 зафіксували у китайському Ухані у грудні 2019 року. За останніми даними, у світі від вірусу померло понад 6,5 тис. осіб.