Каріус розірвав контракт із Бешикташем і повернеться в Ліверпуль

Німецький голкіпер турецького Бешикташа Лоріс Каріус, права на якого належать англійському Ліверпулю, розірвав контракт зі стамбульським клубом в односторонньому порядку. Таким чином футболіст влітку повернеться на Енфілд.

Бешикташ не виплачував Каріусу зарплату у повному обсязі. Борг перед гравцем з боку клубу складає €1,6 млн. За контрактом, голкіпер повинен був отримувати €1,5 млн за сезон.

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Каріус звернувся зі скаргою до Міжнародної федерації футболу, але його не влаштував план виплати заборгованості, тому спортсмен скористався правом розірвання угоди.

За Бешикташ німець виступав на правах оренди з 2018 року. З 2016 року права на голкіпера належать Ліверпулю, куди він перейшов з німецького Майнца.

До речі, Ліверпуль запровадив штрафи за запізнення на онлайн-тренування у Zoom.

Джерело: NTV Spor