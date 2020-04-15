Лідер англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль запровадив штрафи за запізнення на онлайн-тренування у Zoom. Про це розповів наставник червоних Юрген Клопп.

Німецький фахівець розповів, що ніколи не міг подумати, що отримуватиме стільки задоволення від тренувань у режимі онлайн.

— Хлопці в гарному настрої. Відразу відчувається, як ми сумуємо одне за одним. Це винятковий колектив. Звичайно, хочеться бути поряд з ними. Але я отримую задоволення, тому що бачу їх, ми обмінюємося повідомленнями та думками. Якщо тренування починається о 10:00, то чат відкривається о 9:30, і майже всі в ньому з’являються заздалегідь. Якщо хтось спізнюється на тренування, для нього передбачений штраф, – розповів Клопп.

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Також Клопп додав, що якби подібне сталося у 80-х роках, то це було б справжнім божевіллям.

На момент паузи в АПЛ Ліверпуль є беззаперечним лідером чемпіонату, маючи в активі 82 очки. Другим йде Манчестер Сіті (57), третій – Лестер (53).

Нагадаємо, АПЛ може дограти залишок сезону на двох стадіонах.