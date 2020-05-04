Топ-10 найдорожчих футбольних клубів світу

Портал Transfermarkt опублікував рейтинг клубів з найдорожчими складами з урахуванням цін, що змінилися через пандемію коронавірусу.

Рейтинг очолив англійський Манчестер Сіті, який залишився єдиним клубом у світі із загальною вартістю гравців, що перевищує €1 млрд. На другій сходинці розташувався ще один англійський клуб – Ліверпуль (€967 млн), третій – іспанський Реал Мадрид (€888 млн).

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До першої десятки також увійшли: іспанська Барселона (€852,7 млн), французький ПСЖ (€843,7 млн), німецька Баварія (€756,6 млн), іспанський Атлетіко (€709 млн ), а також англійські Тоттенгем Готспур(€699 млн), Челсі (€679,9 млн) та Манчестер Юнайтед (€646,7 млн).

View this post on Instagram A post shared by Transfermarkt (@transfermarkt_official) on May 3, 2020 at 9:13am PDT

Нагадаємо, на початку квітня Transfermarkt знизив вартість всіх гравців світу на €9,22 млрд.