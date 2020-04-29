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Найкращі молоді футболісти світу – рейтинг ESPN

Журналісти ESPN склали рейтинг найкращих молодих футболістів світу. До списку потрапили гравці, які не старші 21 року.

Враховувалися два критерії: регулярна ігрова практика протягом тривалого періоду та рівень турнірів, в яких виступає футболіст.

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Першу сходинку рейтингу посів форвард ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе. Другий – хавбек дортмундської Борусії та збірної Англії Джейдон Санчо. Трійку замикає захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд.

Топ-10 врейтингу ESPN:

  • 1. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція)
  • 2. Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд, Англія)
  • 3. Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль, Англія)
  • 4. Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія)
  • 5. Кай Хаверц (Байєр Леверкузен, Німеччина)
  • 6. Маттейс де Лігт (Ювентус, Нідерланди)
  • 7. Джанлуїджі Доннарумма (Мілан, Італія)
  • 8. Ерлінг Холанд (Боруссія Дортмунд, Норвегія)
  • 9. Федеріко Вальверде (Реал, Уругвай)
  • 10. Жоау Феліш (Атлетіко, Португалія)

До речі, англійський журнал FourFourTwo склав рейтинг найкращих футболістів світу за останні 25 років.

Джерело: ESPN

Фото: Getty Images

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