Журналісти ESPN склали рейтинг найкращих молодих футболістів світу. До списку потрапили гравці, які не старші 21 року.

Враховувалися два критерії: регулярна ігрова практика протягом тривалого періоду та рівень турнірів, в яких виступає футболіст.

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Першу сходинку рейтингу посів форвард ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе. Другий – хавбек дортмундської Борусії та збірної Англії Джейдон Санчо. Трійку замикає захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд.

Топ-10 врейтингу ESPN:

1. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція)

2. Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд, Англія)

3. Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль, Англія)

4. Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія)

5. Кай Хаверц (Байєр Леверкузен, Німеччина)

6. Маттейс де Лігт (Ювентус, Нідерланди)

7. Джанлуїджі Доннарумма (Мілан, Італія)

8. Ерлінг Холанд (Боруссія Дортмунд, Норвегія)

9. Федеріко Вальверде (Реал, Уругвай)

10. Жоау Феліш (Атлетіко, Португалія)

До речі, англійський журнал FourFourTwo склав рейтинг найкращих футболістів світу за останні 25 років.