Журналісти ESPN склали рейтинг найкращих молодих футболістів світу. До списку потрапили гравці, які не старші 21 року.
Враховувалися два критерії: регулярна ігрова практика протягом тривалого періоду та рівень турнірів, в яких виступає футболіст.
Читайте: Названо найбільших футбольних невдах в історії
Першу сходинку рейтингу посів форвард ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе. Другий – хавбек дортмундської Борусії та збірної Англії Джейдон Санчо. Трійку замикає захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд.
Топ-10 врейтингу ESPN:
- 1. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція)
- 2. Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд, Англія)
- 3. Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль, Англія)
- 4. Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія)
- 5. Кай Хаверц (Байєр Леверкузен, Німеччина)
- 6. Маттейс де Лігт (Ювентус, Нідерланди)
- 7. Джанлуїджі Доннарумма (Мілан, Італія)
- 8. Ерлінг Холанд (Боруссія Дортмунд, Норвегія)
- 9. Федеріко Вальверде (Реал, Уругвай)
- 10. Жоау Феліш (Атлетіко, Португалія)
До речі, англійський журнал FourFourTwo склав рейтинг найкращих футболістів світу за останні 25 років.