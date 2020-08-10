Шахтар у вівторок, 11 серпня, проведе матч 1/4 фіналу Ліги Європи-2019/20, в якому підопічні Луїша Каштру на стадіоні Фельтінс-Арена у Гельзенкірхені зіграють проти швейцарського Базеля. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Луїша Каштру. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.87. Успіх швейцарського клубу оцінюють в 4.10. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.85.

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Також букмекери оцінили потенційну ймовірність проходу гірників та червоно-синіх до стадії 1/2 фіналу турніру. На Шахтар дають коефіцієнт 1.47, тоді як на прохід Базеля до наступної стадії – 2.81.

Варто відзначити, що матчі зі стадії 1/4 фіналу турніру відбуваються у форматі одного матчу.

Раніше команди зустрічалися між собою тричі, у яких тріумфував Шахтар. Двічі на стадії групового етапу Ліги чемпіонів-2008/09 та у товариській грі 2015 році. Загальний рахунок забитих м’ячів 10:2 на користь донецької команди.

Фото: FC Shakhtar, FC Basel 1893