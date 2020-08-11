Шахтар та Базель зійдуться на стадіоні Фельтінс-Арена у Гельзенкірхені в рамках матчу 1/4 фіналу Ліги Європи-2019/20.

Зустріч пройде у форматі одного матчу, а переможець цієї пари за вихід у фінал посперечається з міланським Інтером, який напередодні здолав леверкузенський Байєр. Також через пандемію гра відбудеться без вболівальників.

Це буде четверта очна зустріч команд в історії та третя в рамках єврокубкового турніру. Варто відзначити, що попередні рази гірники святкували перемогу у всіх матчах зі швейцарською командою із загальним рахунком забитих м’ячів 10:2.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Луїша Каштру. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.88. Успіх швейцарського клубу оцінюють в 4.10. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.85.

Зустріч у Гельзенкірхені довірили судити англійській бригаді арбітрів на чолі з Майклом Олівером. Йому допомагатимуть його співвітчизники Стюарт Берт та Саймон Беннетт. Четвертий арбітр матчу – шотландець Вільям Коллам.

Раніше Олівер не працював на матчах гірників, але у 2014 році обслуговував гру Динамо проти Стяуа на стадії групового етапу Ліги Європи (2:0).

Текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар – Базель розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.