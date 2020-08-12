Аталанта і ПСЖ відкрили програму 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, фаворитом гри є французький клуб.

Матч розпочався о 22.00 на стадіоні Ештадіу да Луж, Лісабон.

Не минулось і без гострих ситуацій – Неймар з вбивчої позиції не влучив у ворота бергамасків.

На 27 хвилині гол забив Маріо Пашалич.

Алехандро Гомес подав з кутового, але захисник перехопив м’яч. Суддя сигналізує, що буде кутовий, Аталанта подає його.

Огляд першого тайму Аталанта – ПСЖ та найкращі моменти

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Ще один кутовий на 52 хвилині подав Пабло Сарабія (ПСЖ), але не зміг знайти жодного зі своїх товаришів по команді, тому м’яч легко вибили.

У другому таймі на поле вийшов українець Руслан Маліновський, а Алехандро Гомес залишив гру.

Загалом під час матчу територіальною перевагою більше володіли парижани.

На 90 + 1 хвилині Маркіньос забив гол з точного пасу Неймара, тим самим зрівнявши рахунок.

Через дві хвилини Максим Чупо-Мотін завдав удару з близької дистанції і зробив рахунок 1:2. Кіліан Мбаппе віддав гольовий пас.

Переможець цього матчу зустрінеться з переможцем пари РБ Лейпциг – Атлетіко, який пройде 13 серпня.

Перемога Шахтаря

11 серпня Донецький Шахтар зустрічався зі швейцарським Базелем в рамках матчу 1/4 фіналу Ліги Європи-2019/20.

Матч пройшов у Гельзенкірхені на стадіоні Фелтінс-Арена та завершився перемогою української команди з рахунком 4:1.