Аталанта і ПСЖ відкрили програму 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, фаворитом гри є французький клуб.
Матч розпочався о 22.00 на стадіоні Ештадіу да Луж, Лісабон.
Не минулось і без гострих ситуацій – Неймар з вбивчої позиції не влучив у ворота бергамасків.
На 27 хвилині гол забив Маріо Пашалич.
Алехандро Гомес подав з кутового, але захисник перехопив м’яч. Суддя сигналізує, що буде кутовий, Аталанта подає його.
Огляд першого тайму Аталанта – ПСЖ та найкращі моменти
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Ще один кутовий на 52 хвилині подав Пабло Сарабія (ПСЖ), але не зміг знайти жодного зі своїх товаришів по команді, тому м’яч легко вибили.
У другому таймі на поле вийшов українець Руслан Маліновський, а Алехандро Гомес залишив гру.
Загалом під час матчу територіальною перевагою більше володіли парижани.
На 90 + 1 хвилині Маркіньос забив гол з точного пасу Неймара, тим самим зрівнявши рахунок.
Через дві хвилини Максим Чупо-Мотін завдав удару з близької дистанції і зробив рахунок 1:2. Кіліан Мбаппе віддав гольовий пас.
Переможець цього матчу зустрінеться з переможцем пари РБ Лейпциг – Атлетіко, який пройде 13 серпня.
Перемога Шахтаря
11 серпня Донецький Шахтар зустрічався зі швейцарським Базелем в рамках матчу 1/4 фіналу Ліги Європи-2019/20.
Матч пройшов у Гельзенкірхені на стадіоні Фелтінс-Арена та завершився перемогою української команди з рахунком 4:1.